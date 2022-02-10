وزير الشباب وسفير البحرين يفتتحان معرض المنتجات اليدوية والتراثية (صور)
كتب:
ماهر هنداوي
06:45 م | الخميس 10 فبراير 2022
وزير الرياضة يقص شريط افتتاح المعرض اليوم
افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، والسفير هشام بن محمد الجودر سفير مملكة البحرين بالقاهرة، والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، معرضا للمنتجات اليدوية والتراثية، الذي تنظمه الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب «الإدارة العامة لمشروعات الشباب» خلال الفترة من «10-12» فبراير الجاري، بمركز التنمية الشبابية بالجزيرة.
صبحي: إقامة المعارض تنفيذا لتوجيهات الدولة لاحياء الحرف اليدوية والتراثية
أكد الدكتور أشرف صبحي، أن إقامة هذه المعارض، يأتي في إطار توجيهات الدولة، نحو إحياء تلك الحرف اليدوية والتراثية وفتح منافذ لتسويقها، في إطار دعم الدولة للشباب ولـالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتعزيز آليات عرض وتسويق منتجاتهم، ووصولها إلى الأسواق، ومساعدة الشباب العاملين بها على تحويلها إلى مشروعات إنتاجية، ودعم وتشجيع المنتج المحلي، خاصة في قطاع الحرف اليدوية والتراثية، والعمل على تطويرها ودعمها، وذلك اتساقا مع خطة الوزارة لتقديم الدعم للشباب أصحاب المشروعات الصغيرة اليدوية والحرفية.
أضاف «صبحي»، أن هذا المعرض يعد استكمالاً لجهود وزارة الشباب والرياضة، في تشجيع الشباب من أصحاب الحرف اليدوية، والمساهمة في التسويق لها من خلال المعارض المنفذة بالمنشآت الشبابية والرياضية، التابعة للوزارة، وذلك من خلال رعاية الفنون والصناعات الحرفية اليدوية في مختلف محافظات الجمهورية، مشيرا إلى أن هذه المعارض تتيح الفرصة أمام الشباب أصحاب المشروعات الصغيرة اليدوية والحرفية، لتسويق منتجاتهم، كما تقدم فرصة للشباب، الذين تدربوا على الحرف اليدوية للانضمام لهذه المعارض، ممن استفادوا من التدريبات التي تقدمها الإدارة المركزية للمشروعات، وتدريب الشباب في مجال صناعة المشغولات اليدوية والحرفية.
الهدف الأسمى للمعرض نشر ثقافة العمل الحر لدى الشباب
خلال جولته بالمعرض، التقى وزير الشباب والرياضة، بمجموعة من الشباب العارضين، إذ استمع إلى مقترحاتهم وأفكارهم، موجها بتقديم كل التسهيلات والدعم لهم، وتذليل أي عقبات تواجه أنشطتهم، من أجل تعزيز تلك الحرف التراثية، التي تتميز بها المحافظات المصرية المختلفة، وآلية تسليط الضوء عليها مما يعززها ويرتقي بها مرة أخري لتعود لسابق عهدها، موضحاً أن الهدف الأسمى لهذا المعرض هو نشر ثقافة العمل الحر لدي الشباب والتشجيع على اظهار المهارات الحرفية للصناعات اليدوية لمختلف شبابنا العاملين في مجالات الصناعات اليدوية.
محافظ القاهرة: نعمل على تشجيع وتحفيز الشباب العارضين
أكد اللواء خالد عبد العال أنه يتم تشجيع وتحفيز الشباب العارضين، مع تقديم كل الدعم للشباب و العمل على تنظيم مزيد من المعارض وزيادة أعداد المشاركين، مع الترويج لمنتجاتهم لتحقيق اقصى استفادة وبما يوفر مزيد من الدخل والمورد الاقتصادي لهم.
حضر فعاليات الافتتاح، اللواء إسماعيل الفار المدير التنفيذي للمجلس القومي للشباب، منال جمال رئيس الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب، عزة الدري رئيس الادارة المركزية للطلائع، نجوى صلاح رئيس الإدارة المركزية البرامج الثقافية والتطوعية، الدكتورة ياسمين عراقي رئيس الإدارة المركزية للتخطيط والمتابعة بالوزارة، الدكتور سيد حزين مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، نانيس الناقوري مدير عام الإدارة العامة لمشروعات الشباب، جيهان حنفي مدير عام الادارة العامة للبرامج الكشفية والتطوعية، وهالة عثمان مدير عام الادارة العامة للبرامج، إيمان عثمان مدير عام الادارة العامة للموهوبين.
يضم المعرض مجموعة متنوعة من منتجات الشباب اليدوية والحرفية والتراثية مثل (منتجات الأخشاب، الخزف، مشغولات سيناويه، مشغولات نوبية، كليم يدوي، جلود ومشغولات صدف، الزجاج المعشق، الملابس التراثية، وغيرها من المنتجات التراثية)، كما يضم المعرض مجموعة من منتجات انديه الفتاه والمرأة، ومنتجات الإدارة المركزية للطلائع، ومنتجات الدورات التدريبية الحرفية للقاهرة والجيزة، ويضم المعرض أيضاً ورش تدريبية.