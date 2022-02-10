وزير الشباب وسفير البحرين يفتتحان معرض المنتجات اليدوية والتراثية (صور)

افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، والسفير هشام بن محمد الجودر سفير مملكة البحرين بالقاهرة، والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، معرضا للمنتجات اليدوية والتراثية، الذي تنظمه الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب «الإدارة العامة لمشروعات الشباب» خلال الفترة من «10-12» فبراير الجاري، بمركز التنمية الشبابية بالجزيرة.

صبحي: إقامة المعارض تنفيذا لتوجيهات الدولة لاحياء الحرف اليدوية والتراثية

أكد الدكتور أشرف صبحي، أن إقامة هذه المعارض، يأتي في إطار توجيهات الدولة، نحو إحياء تلك الحرف اليدوية والتراثية وفتح منافذ لتسويقها، في إطار دعم الدولة للشباب ولـالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتعزيز آليات عرض وتسويق منتجاتهم، ووصولها إلى الأسواق، ومساعدة الشباب العاملين بها على تحويلها إلى مشروعات إنتاجية، ودعم وتشجيع المنتج المحلي، خاصة في قطاع الحرف اليدوية والتراثية، والعمل على تطويرها ودعمها، وذلك اتساقا مع خطة الوزارة لتقديم الدعم للشباب أصحاب المشروعات الصغيرة اليدوية والحرفية.

أضاف «صبحي»، أن هذا المعرض يعد استكمالاً لجهود وزارة الشباب والرياضة، في تشجيع الشباب من أصحاب الحرف اليدوية، والمساهمة في التسويق لها من خلال المعارض المنفذة بالمنشآت الشبابية والرياضية، التابعة للوزارة، وذلك من خلال رعاية الفنون والصناعات الحرفية اليدوية في مختلف محافظات الجمهورية، مشيرا إلى أن هذه المعارض تتيح الفرصة أمام الشباب أصحاب المشروعات الصغيرة اليدوية والحرفية، لتسويق منتجاتهم، كما تقدم فرصة للشباب، الذين تدربوا على الحرف اليدوية للانضمام لهذه المعارض، ممن استفادوا من التدريبات التي تقدمها الإدارة المركزية للمشروعات، وتدريب الشباب في مجال صناعة المشغولات اليدوية والحرفية.

الهدف الأسمى للمعرض نشر ثقافة العمل الحر لدى الشباب

خلال جولته بالمعرض، التقى وزير الشباب والرياضة، بمجموعة من الشباب العارضين، إذ استمع إلى مقترحاتهم وأفكارهم، موجها بتقديم كل التسهيلات والدعم لهم، وتذليل أي عقبات تواجه أنشطتهم، من أجل تعزيز تلك الحرف التراثية، التي تتميز بها المحافظات المصرية المختلفة، وآلية تسليط الضوء عليها مما يعززها ويرتقي بها مرة أخري لتعود لسابق عهدها، موضحاً أن الهدف الأسمى لهذا المعرض هو نشر ثقافة العمل الحر لدي الشباب والتشجيع على اظهار المهارات الحرفية للصناعات اليدوية لمختلف شبابنا العاملين في مجالات الصناعات اليدوية.

محافظ القاهرة: نعمل على تشجيع وتحفيز الشباب العارضين

أكد اللواء خالد عبد العال أنه يتم تشجيع وتحفيز الشباب العارضين، مع تقديم كل الدعم للشباب و العمل على تنظيم مزيد من المعارض وزيادة أعداد المشاركين، مع الترويج لمنتجاتهم لتحقيق اقصى استفادة وبما يوفر مزيد من الدخل والمورد الاقتصادي لهم.

حضر فعاليات الافتتاح، اللواء إسماعيل الفار المدير التنفيذي للمجلس القومي للشباب، منال جمال رئيس الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب، عزة الدري رئيس الادارة المركزية للطلائع، نجوى صلاح رئيس الإدارة المركزية البرامج الثقافية والتطوعية، الدكتورة ياسمين عراقي رئيس الإدارة المركزية للتخطيط والمتابعة بالوزارة، الدكتور سيد حزين مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، نانيس الناقوري مدير عام الإدارة العامة لمشروعات الشباب، جيهان حنفي مدير عام الادارة العامة للبرامج الكشفية والتطوعية، وهالة عثمان مدير عام الادارة العامة للبرامج، إيمان عثمان مدير عام الادارة العامة للموهوبين.

يضم المعرض مجموعة متنوعة من منتجات الشباب اليدوية والحرفية والتراثية مثل (منتجات الأخشاب، الخزف، مشغولات سيناويه، مشغولات نوبية، كليم يدوي، جلود ومشغولات صدف، الزجاج المعشق، الملابس التراثية، وغيرها من المنتجات التراثية)، كما يضم المعرض مجموعة من منتجات انديه الفتاه والمرأة، ومنتجات الإدارة المركزية للطلائع، ومنتجات الدورات التدريبية الحرفية للقاهرة والجيزة، ويضم المعرض أيضاً ورش تدريبية.