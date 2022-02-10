الإعلامي محمد نشأت وأمير طعيمة أول الحاضرين في عزاء والدة عمرو مصطفى

بدأ منذ قليل، عزاء والدة الملحن عمرو مصطفى، وكان أول الحاضرين الإعلامي محمد نشأت، والشاعر أمير طعيمة، في مسجد أبي رشدان بمنطقة مدينة نصر، ومنعت الأسرة التصوير تمامًا داخل العزاء.

وحرص الإعلامي محمد نشأت، والشاعر أمير طعيمة على مواساة الملحن عمرو مصطفى، وتقديم واجب العزاء، بعد فقدان والدته أول أمس، وذلك في مسجد أبي رشدان بمدينة نصر.

أمير طعيمة يعزي عمرو مصطفى في والدته

كان الشاعر أمير طعيمة، أول من أعلن خبر وفاة الفقيدة والدة الملحن عمرو مصطفى، وذلك من خلال موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، يوم الثلاثاء الماضي، قائلاً: «خالص التعازي لصديقي عمرو مصطفى في وفاة المغفور لها بإذن الله والدته، ربنا يتغمدها بواسع رحمته وإنا لله وإنا إليه راجعون».

وتلاه الشاعر تامر حسين على الفور، معلقًا: «البقاء والدوام لله.. وفاة والدة أخي وصديقي المُلحن عمرو مصطفى الله يرحمها ويغفر لها ويجعل مثواها الجنة آمين».

نجوم الفن ينعون والدة عمرو مصطفى

وقدم واجب التعازي العديد من نجوم الفن ومواساة الملحن عمرو مصطفى ونعى والدته، وكان أبرزهم شيرين عبد الوهاب، من خلال منصة «تويتر»، معلقة: «خالص التعازي لصديقي عمرو مصطفى في وفاة المغفور لها بإذن الله والدته، ربنا يتغمدها بواسع رحمته وإنا لله وإنا إليه راجعون»، بالإضافة إلى آيتن عامر، والفنانة المغربية جنات.

وعلى صعيد آخر، نشرت المطربة نوال الزغبي، مقطعًا من أغنيتها الجديدة بالتعاون مع الملحن عمرو مصطفى، من خلال «إنستجرام»، قبل وفاة والدته بيوم واحد.