شيرين تنعى والدة الملحن عمرو مصطفى: «خالص التعازي»

نعت الفنانة شيرين عبد الوهاب، منذ قليل، والدة الملحن عمرو مصطفى، التي وافتها المنية أمس.

خالص التعازي لصديقي #عمرو_مصطفي في وفاة المغفور لها بإذن الله والدته، ربنا يتغمدها بواسع رحمته و انا لله و انا اليه راجعون. @AmrMostafa — Sherine Abdel-Wahab (@sherine) February 9, 2022

شيرين تواسي عمرو مصطفى بعد وفاة والدته أمس

وكتبت شيرين عبد الوهاب، عبر حسابها على تويتر: «خالص التعازي لصديقي عمرو مصطفى في وفاة المغفور لها بإذن الله والدته، ربنا يتغمدها بواسع رحمته وإنا لله وإنا إليه راجعون».

نجوم الفن يقدمون التعازي لـ عمرو مصطفى

وأعلن أمس الشاعر أمير طعيمة، وفاة والدة صديقه الملحن عمرو مصطفى، من خلال موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وشارك الشاعر أمير طعيمة، منشورا ينعى فيه والدة الملحن عمرو مصطفى، من خلال «فيسبوك»، قائلا: «خالص التعازي لصديقي عمرو مصطفى في وفاة المغفور لها بإذن الله والدته، ربنا يتغمدها بواسع رحمته وإنا لله وإنا إليه راجعون».

وقدم عدد من نجوم الفن التعازي لـ الملحن عمرو مصطفى، في وفاة والدته، وكانت أبرزهم جنات، ورامي صبري.

ونعى رامي صبري والدة الملحن عمرو مصطفى، قائلا: «البقاء لله.. وفاة والدة أخي وصديقي عمرو مصطفى».

كما واست المطربة جنات عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الملحن عمرو مصطفى معلقة: «والدة الفنان عمرو مصطفى في ذمة الله.. نسألكم الدعاء بالرحمة والفاتحة، وإنا لله وإنا إليه راجعون».

كما نعت الفنانة أيتن عامر، والدة الملحن عمرو مصطفى عبر منصة «تويتر»: «خالص العزاء لصديقي الملحن عمرو مصطفى في وفاة والدته الله يرحمها ويغفر لها .. الفاتحة والدعاء».

وكان الشاعر تامر حسين، أول من نعى والدة الملحن عمرو مصطفى، بعد أمير طعيمة، قائلا: «البقاء والدوام لله.. وفاة والدة أخي وصديقي المُلحن عمرو مصطفى الله يرحمها ويغفر لها ويجعل مثواها الجنة أمين».