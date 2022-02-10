عميد طب عين شمس: طبيب الدمرداش لم يتعرض لمضايقات أو إساءة.. «مجرد ضغط شغل»

كشف الدكتور أشرف عمر، عميد كلية الطب جامعة عين شمس، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية «الدمرداش»، عن نتائج ما توصلت إليه لجنة التحقيق بشأن منشور استقالة طبيب الدمرداش على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلاً إنه تم استدعاء جميع الأطراف المعنية، وهم الطبيب المستقيل محمد الشرقاوي والأساتذة المذكورون في المنشور ورئيس القسم وباقي الأطباء الذين تعاملوا مع الطبيب خلال فترة الشهرين اللذين قضاهما في عمله كطبيب مقيم، وتبين أن الطبيب المستقيل لم يتعرض لأي مضايقات شخصية أو إساءة لفظية أو فعل مخالف لسياق العمل بالمستشفيات، وأن ما حدث عبارة عن ضغوط تعرّض لها نتيجة العمل الشاق للطبيب.

الطبيب المستقيل امتحن الجزء الأول من المعادلة

وأضاف عميد كلية طب عين شمس أن الطبيب محمد الشرقاوي صاحب الاستقالة امتحن الجزء الأول من المعادلة ويستعد لإجراء امتحانات الجزء الثاني، التي تحتاج لتفرغ كامل لا تتناسب مع طبيعة العمل في المستشفيات، وهو السبب الحقيقي لتقديم الاستقالة، كما أقر بذلك بالرغم من تحقق عضو هيئة التدريس من شكواه قبل تقديم الاستقالة واستعداده لنقل الطبيب لوحدة أخرى للعمل، ولكنه فضل تقديم الاستقالة للتفرغ لامتحانات المعادلة، بجانب وجود عدد من المشكلات الأخرى تتعلق بضرورة المرور وطرق التدريب التي تتطلب تنفيذ الأوامر حفاظًا على المرضى وتقديم خدمة طبية جيدة.

عميد الكلية: لا توجد إهانات

وأضاف: «طلبت من الطبيب المستقيل التقدم بشكوى ورفض وأنه لا يشكو من أي شخص، وأن ما حدث معه مجرد معاملة بصرامة وبشدة»، لافتًا إلى أنه تم التنبيه على جميع الأطباء بضبط النفس والتعامل بأسلوب هادئ دون عصبية، وأن يكون التعامل باحترام متبادل بين الجميع.

عميد طب عين شمس: الشغل في الجامعة صعب ومتعب جدًا بس بيعلّم

وتابع: «الشغل في الجامعة صعب ومتعب جدًا بس بيعلّم وبيطلّع ناس قوية علمياً وعمليًا وفرصة ذهبية لكل طبيب أن يقضي فترة 3 سنوات تدريب كطبيب مقيم في مستشفيات جامعة عين شمس، وكلنا اتحملنا وسهرنا ليالي وأيام من غير نوم، والحمد لله عدت على خير وبنبقى في الآخر إحنا وأصحابنا الأكبر والأصغر أصدقاء وإخوات في الجامعة، بس في الآخر بنتعلم ونعلم وبنطلع أصدقاء».