طبيب الدمرداش بعد فتح تحقيق في واقعة استقالته لسوء المعاملة: لن أعود

علق الدكتور محمد الشرقاوي، صاحب منشور خطاب الاستقالة من مستشفيات «الدمرداش»، التابعة لجامعة عين شمس، على قرار الدكتور أشرف عمر، عميد طب عين شمس بفتح تحقيق عاجل في الأمر لمعرفة ملابساته وحقيقته، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاهه، قائلا: «أبلغتني أستاذة كبيرة بقسم القلب أمس بأن عميد الكلية فتح تحقيق في الموضوع وأنه هيتم استدعائي لسماع أقوالي، وأنا هتكلم عن كل شيء حدث معي، وإن شاء الله متفائل بالموضوع وإن الجامعة تضع حدود للتعامل وتجيب الحقوق».

الشرقاوي: الرجوع للعمل مرة أخرى بالدمرداش غير وادرة الفترة الحالية

وأضاف «الشرقاوي»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه قام بإنهاء كافة إجراءات الاستقالة، أمس الأثنين، وأنه سيتابع الفترة المقبلة التواصل مع وزارة الصحة لإنهاء إجراءات التكليف من قبل الوزارة، لافتا إلى أنّ فكرة الرجوع مرة أخرى للعمل بمستشفى الدمرداش غير واردة في الفترة الحالية، مضيفاً أنه سيتابع ما تسفر عنه تحقيقات الكلية والجامعة في الموضوع .

مصادر: التحقيق في الموضوع للوقوف على ملابساته كاملة

وفي السياق ذاته، كشفت مصادر بجامعة عين شمس وكلية الطب ومستشفيات الدمرداش في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ الكلية بدأت التحقيق فيما نُشر، بجانب استدعاء جميع الأطباء المذكورين في المنشور وكذلك الطبيب صاحب المنشور، لافتة إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وأوضحت المصادر: «الطبيب محمد الشرقاوي عامل معادلة من 3 إلى 4 شهور وأهله في أمريكا وعاوز يسافر لهم، ويجري التحقيق في الموضوع لمعرفة كافة التفاصيل والملابسات للوقوف على حقيقة الموضوع كاملاً، و اتخاذ الإجراءات تجاه المخطئين».