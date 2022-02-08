عميد طب عين شمس عن استقالة طبيب الدمرداش: فتح تحقيق موسع في الواقعة

أكد الدكتور أشرف عمر، عميد كلية الطب جامعة عين شمس، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية «الدمرداش»، فتح تحقيق موسع بشأن ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي حول استقالة طبيب يدعى «محمد الشرقاوي» بمستشفيات الدمرداش التابعة للجامعة، إثر تعرضه للظلم أثناء العمل داخل المستشفى الجامعي.

وقال رئيس الجامعة: «سيتم التحقيق اليوم في الموضوع كاملاً و معرفة ملابساته للوقوف عليه والتأكد منه، لافتا إلى أنه حال وجود أي مخالفات أو تجاوزات سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية في هذا الشأن».

طبيب يشكو سوء معاملة رؤسائه بمستشفي الدمرداش

وأضاف عميد كلية طب جامعة عين شمس في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ الجامعة والكلية لن تقبل بأي تجاوز تجاه أي شخص أو طبيب أو عامل أو ممرض، مؤكداً أن هناك قوانين ولوائح بالمؤسسات الحكومية .

الجدير بالذكر أن أن الطبيب محمد الشرقاوي نشر «بوست»، على صفحته الشخصية بموقع الفيس بوك جاء فيه: «النهارده خلصت إجراءات الاستقالة من جامعة عين شمس...وأنا والله لا عايز ابقى معيد ولا مدرس مساعد ولا حتى أستاذ، أنا كل اللى عايزه شوية كرامة وسلام نفسي ومعاملة محترمة، ودي حاجات مش بتتلاقيها بسهولة في مستشفيات الجامعة".

وأضاف: «الجامعة ماشية بنظام السينيوريتي، يعنى الأكبر منك أو اللي استلم قبلك له أفضلية عليك، وطبيعي جدا أنه يكون فيه شوية مميزات للسينيور، لكن للأسف الشديد اللي بيحصل أثناء محاولة تطبيق المميزات دي أنه السينيور (مش كلهم الحقيقة ) بيكتسب سلطة مطلقة على الجونيور تخليه يقدر يحرمه إنه ينام أو يروح بيتهم او حتى يروح ياكل، والكلام ده مش مبالغة، وفي غياب المحاسبة بيبتدي الطرف صاحب المميزات والسلطة يمارس ساديته ويطلع عقده على كل اللي تحته، والمشكلة إنه كلنا رغم إننا اتحطينا في نفس الظروف واخدنا نفس القدر من التعليم لكن للأسف ما اخدناش نفس القدر من التربية، فيبقى كل طموحك كطبيب لسه مستلم ( جونيور يعني) إنك تروح تلاقى السينيور اللى هتقع معاه شخصية متربية ومعندهاش عقد».

و تابع: «على كل حال هي فترة وعدت وتجربة طلعنا منها بشوية خبرات، وبالنسبة للدكتورة والدكتور فأنا منسيتش ومش هنسى اللي عملوه وأتمنى إنهم يقابلوا في حياتهم ناس زيهم يعملوا معاهم زي ما عملوا معايا».