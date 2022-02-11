مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 11-2-2022 في محافظات مصر

الاهتمام بتقديم مواقيت الصلاة الخمسة إحدى الخدمات التي بوابة «الوطن» على تقديمها لقرائها المسلمين في مصر وعلى مستوى العالم، إذ أن التغيرات الطفيفة التي تحدث بشكل يومي تؤثر على مواعيد رفع الآذان للفروض المختلفة، خاصة إذا كنت تضطر للسفر من مكان لآخر، فتختلف على سبيل المثال صلاة الفجر من القاهرة لمحافظات الصعيد.

وفي هذا السياق وللمهتمين، نستعرض ضمن سلسلة الأخبار الخدمية التي تقدم على مدار اليوم، مواقيت الصلاة اليوم الجمعة، الموافق 11 فبراير الجاري في عدد من المدن العربية والمحافظات المصرية، في السطور التالية:

مواقيت الصلاة في مصر اليوم

ونقلا عن موقع الهيئة العامة للمساحة المصرية، جاءت مواقيت الصلاة في عدد من المحافظات المصرية، كالآتي:

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

وجاء أذان الفجر في مدينة القاهرة ليرفع في تمام الساعة 05:11، أما أذان الظهر في تمام الساعة: 12:09، وأذان العصر يكون عند الساعة 03:17، وأذان المغرب يكون عند الساعة: 05:40، ويأتي أذان العشاء في الساعة 06:59.

مواقيت الصلاة في محافظة الدقهلية

وجاء أذان الفجر في مدينة المنصورة حيث محافظة الدقهلية، ليرفع في تمام الساعة 05:11، أما أذان الظهر في تمام الساعة: 12:09، وأذان العصر يكون عند الساعة 03:15، وأذان المغرب يكون عند الساعة: 05:39، ويأتي أذان العشاء في الساعة 06:58.

مواقيت الصلاة في محافظة الجيزة

وبالنسبة لمواعيد الصلاة في الجيزة، فجاء موعد أذان الفجر في مدينة الجيزة عند الساعة 05:11، وأذان الظهر يكون في تمام الساعة 12:09، أما أذان العصر يكون الساعة 03:17، فيما يُرفع أذان المغرب عند الساعة 05:41، وأذان العشاء الساعة: 06:59.

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

يحل أذان الفجر في محافظة الإسكندرية في تمام الساعة 05:16، وأذان الظهر في الساعة 12:15، ويرفع أذان العصر في تمام الساعة 03:21، أما أذان المغرب يُرفع عند الساعة 05:44 ، وأخيرا يأتي أذان العشاء في تمام الساعة 07:04.

مواقيت الصلاة في مدينة الغربية

ويرفع أذان الفجر في الغربية في تمام الساعة 05:12، فيما يكون أذان الظهر عند الساعة 12:10، ويأتي أذان العصر في تمام الساعة 03:17، وأذان المغرب في تمام الساعة 05:40، ويأتي أذان العشاء الساعة 06:59.

مواقيت الصلاة في محافظة أسيوط

يحل موعد أذان الفجر في محافظة أسيوط في تمام الساعة 05:10، وأذان الظهر يكون في تمام الساعة 12:09، أما أذان العصر في تمام 03:20، ويأتي أذان المغرب الساعة 05:44، وأذان العشاء الساعة07:01 .

مواقيت الصلاة اليوم في الدول العربية

وجاءت مواعيد الصلاة في الدول العربية كما يلي:

مواقيت الصلاة في الجزائر

يحل موعد أذان الفجر في الجزائر عند الساعة 06:08، وأذان الظهر يُرفع الساعة 01:08، وأذان العصر يُرفع الساعة 04:18، أما أذان المغرب يكون عند الساعة 06:41، ويرفع أذان العشاء الساعة 07:58.

مواقيت الصلاة في دبي

يحل موعد أذان الفجر في دبي عند الساعة 05:37، وأذان الظهر يُرفع الساعة 12:33، وأذان العصر يُرفع الساعة 03:46، أما أذان المغرب يكون عند الساعة 06:10، ويرفع أذان العشاء الساعة 07:40.

مواقيت الصلاة في مكة المكرمة

ويرفع أذان الفجر في مكة المكرمة عند الساعة 05:36، وأذان الظهر الساعة 12:35، وأذان العصر عند الساعة 03:51، بينما يأتي أذان المغرب عند الساعة 06:16، ويأتي أذان العشاء في تمام الساعة 07:46.