مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 8-2-2022 في محافظات مصر

يسعى عدد كبير من المواطنين لمعرفة مواقيت الصلاة في مختلف المحافظات، خاصة في شهر رجب المحبب الصيام به، ويتابع المصلون مواعيد الصلاة بشكل كبير لأداء الفريضة في مواقيتها وعدم تأخيرها، وفي ظل اهتمام المواطنين بمتابعة مواقيت الصلاة في المحافظات اليوم الثلاثاء الموافق 8 فبراير، نستعرض مواعيد الصلاة الخمس في محافظة القاهرة ومحافظة الإسكندرية والغربية والجيزة وأسيوط والشرقية، وفق الموقع الرسمي للهيئة العامة للمساحة، والتي جاءت على النحو التالي:

مواقيت الصلاة في محافظة الجيزة

من المتوقع أن تأتي مواقيت الصلاة في الجيزة بأن ترفع صلاة الفجر في محافظة الجيزة في تمام الساعة 05:13، أما أذان الظهر في تمام الساعة: 12:09، وأذان العصر عند الساعة 03:15، وأذان المغرب يكون عند الساعة: 05:38، وأخيرا أذان العشاء في الساعة 06:57.

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

وجاءت صلاة الفجر في محافظة القاهرة في تمام الساعة 05:13، أما أذان الظهر في تمام الساعة: 12:09، ويأتي أذان العصر عند الساعة 03:15، وصلاة المغرب يكون عند الساعة: 05:38، ويحل أذان العشاء في الساعة 06:57.

مواقيت الصلاة في محافظة الشرقية

ويحل موعد أذان الفجر في الشرقية عند الساعة 05:11، وأذان الظهر يكون في تمام الساعة 12:07، أما أذان العصر يكون الساعة 03:12، فيما يُرفع أذان المغرب عند الساعة 05:35، وأذان العشاء الساعة: 06:54.

مواقيت الصلاة في محافظة أسيوط

ويتم رفع أذان الفجر في محافظة أسيوط في تمام الساعة 05:11، ويحل أذان الظهر عند الساعة 12:09، ويرفع أذان العصر في تمام 03:19، وأذان المغرب يرفع الساعة 05:42، ويحل أذان العشاء في تمام الساعة 06:59.

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

ويرفع أذان الفجر بمحافظة الإسكندرية في تمام الساعة 05:19، كما يحل أذان الظهر في الساعة 12:14، ويقام رفع أذان العصر في تمام الساعة 03:19، كما يرفع أذان المغرب عند الساعة 05:42، ويرفع أذان العشاء في تمام الساعة 07:01.

مواقيت الصلاة في محافظة الدقهلية

يرفع أذان الفجر في محافظة الدقهلية في تمام الساعة 05:12، كما يرفع أذان الظهر عند الساعة 12:08، ويكون أذان العصر في تمام الساعة 03:13، وأذان المغرب في تمام الساعة 05:35، ويرفع أذان العشاء في تمام الساعة 06:55.

مواقيت الصلاة في محافظة الأقصر

يحل أذان الفجر في محافظة الأقصر في تمام الساعة 05:05، كما يرفع أذان الظهر عند الساعة 12:04، ويرفع أذان العصر في تمام الساعة 03:15، كما يرفع أذان المغرب في تمام الساعة 05:38، وأذان العشاء في تمام الساعة 06:54.