مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 9-2-2022 في محافظات مصر

تزداد عمليات البحث في جميع محافظات مصر يوميًا، عن مواقيت الصلاة، اليوم، إذ أنها تختلف بسبب تغير حركة دوران الأرض حول الشمس، ولضمان استمراره ديمومة ذكر الله.

وفي هذا السياق، يعرض لكم موقع جريدة «الوطن» في إطار الخدمات الإخبارية التي تهم المواطن، مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء الموافق 9 فبراير الجاري، وفق ما نشر على موقع الهيئة العامة للمساحة، في السطور التالية:

مواقيت الصلاة في محافظة الجيزة

من المتوقع أن تأتي مواقيت الصلاة في الجيزة، بأن ترفع صلاة الفجر في تمام الساعة 05:12، أما أذان الظهر في تمام الساعة: 12:09، وأذان العصر عند الساعة 03:16، وأذان المغرب يكون عند الساعة: 05:39، وأخيرا أذان العشاء في الساعة 06:58.

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

وجاءت صلاة الفجر في محافظة القاهرة في تمام الساعة 05:12، أما أذان الظهر في تمام الساعة: 12:09، ويأتي أذان العصر عند الساعة 03:16، وصلاة المغرب يكون عند الساعة: 05:39، ويحل أذان العشاء في الساعة 06:58.

مواقيت الصلاة في محافظة الشرقية

ويحل موعد أذان الفجر في الشرقية عند الساعة 05:10، وأذان الظهر يكون في تمام الساعة 12:07، أما أذان العصر يكون الساعة 03:13، فيما يُرفع أذان المغرب عند الساعة 05:36، وأذان العشاء الساعة: 06:55.

مواقيت الصلاة في محافظة أسيوط

ويرفع أذان الفجر في محافظة أسيوط في تمام الساعة 05:11، ويحل أذان الظهر عند الساعة 12:09، ويرفع أذان العصر في تمام 03:19، وأذان المغرب يرفع الساعة 05:43، ويحل أذان العشاء في تمام الساعة 06:59.

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

ويرفع أذان الفجر بمحافظة الإسكندرية في تمام الساعة 05:18، كما يحل أذان الظهر في الساعة 12:15، ويقام رفع أذان العصر في تمام الساعة 03:19، كما يرفع أذان المغرب عند الساعة 05:42، ويرفع أذان العشاء في تمام الساعة 07:02.

مواقيت الصلاة في محافظة الدقهلية

يرفع أذان الفجر في محافظة الدقهلية في تمام الساعة 05:12، كما يرفع أذان الظهر عند الساعة 12:08، ويكون أذان العصر في تمام الساعة 03:13، وأذان المغرب في تمام الساعة 05:36، ويرفع أذان العشاء في تمام الساعة 06:56.

مواقيت الصلاة في محافظة الأقصر

يحل أذان الفجر في محافظة الأقصر في تمام الساعة 05:04، كما يرفع أذان الظهر عند الساعة 12:04، ويرفع أذان العصر في تمام الساعة 03:15، كما يرفع أذان المغرب في تمام الساعة 05:39، وأذان العشاء في تمام الساعة 06:54.