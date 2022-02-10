الحاج علي: نسعى لتطوير النسخ المقبلة من معرض القاهرة للكتاب

قال الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة العامة للكتاب، إنه بعد إغلاق معرض الكتاب أبوابه مع نهاية كل نسخة، يسعى القائمون على إدارته، للبحث عن وسائل لتطوير النسخة التالية، موضحًا: «بناخد إجازة 48 ساعة، وبنقعد نذاكر إيه اللي حصل الدورة السابقة، إيه اللي محتاجين نثبته، وإيه اللي محتاجين نطوره ونزوده، وإيه اللي محتاجين نلغيه خالص».

الحاج علي: الدورة السابقة كان بها بعض المشاكل

وأضاف «الحاج علي» خلال استضافته ببرنامج «في المساء مع قصواء»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، ويذاع على فضائية «CBC» الفضائية، مساء الخميس، أن الدورة السابقة كان بها بعض المشاكل مثل الدخول واستيعاب الجمهور للمكان والإجراءات الاحترازية وكيفية تطبيقها، وسنسعى خلال الفترة المقبلة إلى تطوير ذلك.

وأوضح رئيس الهيئة العامة للكتاب: «أهم حاجتين فكرنا فيهما من بعد نهاية دورة يونيو هو إزاي نعمل تحول رقمي، وإزاي نعمل الحاجات اللي كانت ناقصة على مدار تاريخ المعرض، ليكون المعرض مهنيًا يخدم صناعة النشر، وليس مجرد سوق كتب كبير أو حدث ثقافي، ودول اللي قعدنا نتناقش فيهما كتير وإزاي نعمل ده ونحط الحاجات اللي محتاجينهم، وده اللي كان ناقص علشان المعرض يكون في مصاف المعارض العالمية».

المنصة الرقمية للمعرض

وأكد: «إحنا بنحسب نجاح المعرض بـ3 عناصر، الزيارات، ومعدلات البيع عند الناشرين خاصة القطاع الخاص، وانتظام الفعاليات وأثرها»، مشيرًا إلى أنهم أضافوا عنصرًا رابعًا هو مدى أثر المنصة الرقمية للمعرض، معقبًا: «إذا كانت معدلات كثافة الجمهور خصوصًا في الثلث الأخير لأيام المعرض فاقت التوقعات، فهو أمر يعود لكافة العاملين والمنظمين والمتطوعين بالمعرض، وبالرغم من الكثافة الشديدة جدًا محدش حس بمشاكل الزحام، والمسائل كانت سلسة وعادية».