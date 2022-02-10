منسق البرنامج المهني لمعرض الكتاب: حدث ثقافي لا مثيل له

قال الدكتور أحمد السعيد، منسق البرنامج المهني لمعرض الكتاب، إن معرض القاهرة الدولي للكتاب هو مهرجان ثقافي لا مثيل له على مستوى العالم دون مبالغة للعديد من الأسباب، أولها أنه يعتبر «خروجه أسرية» فريدة من نوعها، كما أنه حدث ثقافي متكامل جزء منه هو بيع الكتب، و«بالنسبة للشغالين في مجال الثقافة فمعرض القاهرة طول عمره منصة عالمية وعربية للفاعليات اللي اتربينا عليها».

السعيد: فعاليات فنية في المعرض

وأضاف «السعيد» خلال لقاء مع برنامج «في المساء مع قصواء»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، ويذاع على فضائية «CBC»، أنه وقبيل إطلاق المعرض بدوراته المختلفة يبحثون تطوير هذا المعرض، لافتًا إلى أن المعرض كان به فعاليات فنية وأخرى خاصة بالأطفال، وفعاليات ثقافية متنوعه.

وأوضح منسق البرنامج المهني لمعرض الكتاب أن التنوع في معرض الكتاب دائما ما يجذب الزائرين من كل مكان على مستوى الجمهورية، ويحظى بحضور الأجانب الذين يعيشون على أرض مصر، معقبًا: «بشوف الأجانب اللي موجودين في مصر كلهم تقريبا بيروحوا المعرض، وصالة 5 للأطفال، وصالة 1 و2 للناشرين المصريين، وصالة 3 فيها عرب وجنسيات أخرى، وزي ما مصر أم الدنيا فمعرض الكتاب بيعكس ده بشكل كويس جدًا».

وأكد أن هناك قبولًا من الناشرين المصريين للمشاركة في البرنامج المهني الذي يجرى تقديمه على خلفية المعرض، مضيفًا: «لما عرضنا الفكرة على الناس كانوا متحمسين جدًا لأنهم شايفين أنه بيحصل في معارض تانية، وده موجود برة بالشكل المهني فقط، ولكن عندنا في مصر بيكون شامل بشكل ترفيهي وثقافي وتوعوي، وكان فاضل لينا الحته المهنية، وكانوا متحمسين جدًا تجاهه، ومصر من أكبر دول العالم التي تملك قوى ناعمة».