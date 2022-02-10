القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والهلال بث مباشر في كأس العالم للأندية

يومان يفصلان الجمهور، عن مباراة تحديد المركز الثالث والرابع في إطار بطولة كأس العالم للأندية بين فريقي الأهلي المصري والهلال السعودي، والتي من المقرر إقامتها السبت المقبل في تمام الساعة الثالثة مساءً بتوقيت القاهرة، و04:00 بتوقيت السعودية، على ملعب آل نهيان بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، لذا كثرت عمليات البحث عن القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والهلال بث مباشر.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والهلال بث مباشر

وكشفت مجموعة من القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والهلال بث مباشر عن تردداتها، لذا يستطيع جمهور الأهلي في مصر والهلال في المملكة العربية السعودية والجمهور العربي بوجه عام متابعة اللقاء لتحديد المركز الثالث من خلال الترددات التالية:

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والهلال بث مباشر

ويمكن للجمهور في المملكة العربية السعودية متابعة المباراة المرتقبة بين الفريقين عبر قنوات SSC، والتي أعلنت أنها ستذيع البطولة بشكل حصري داخل المملكة العربية السعودية، ويمكن للجمهور المصري في المملكة المتابعة من خلال التردد التالي:

- تبث القنانة من خلال القمر عرب سات، وتظهر أيضا على القمر الصناعي المصري نايل سات.

- 11587 رأسي.

- معدل الترميز 12417.

معدل الشفرة 27500.

معدل تصحيح الخطاء 5/6.

تردد أبو ظبي الرياضية extra

كما يمكن للجمهور متابعة مباراة الأهلي والهلال في كأس العالم للأندية من خلال قناة أبو ظبي الرياضية extra عبر التردد الآتي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12330.

استقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

وهناك تردد آخر على نفس القمر الصناعي النايل سات، يمكن متابعة المباريات من خلاله كالتالي:

التردد: 11372.

استقطاب أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

كما يمكن كذلك للجمهور متابعة مباراة النادي الأهلي والهلال عبر «أبوظبي إكسترا» ومنصة «ستارز بلاي STARZPLAY»، والتي تمكن الجمهور من خدمة مشاهدة الفيديو حسب الطلب.

يذكر أن مباراة تحديد المركز الأول والثاني ستقام السبت المقبل كذلك في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة السابعة والنصف بتوقيت السعودية بين فريقي تشيلسي الإنجليزي وبالميراس البرازيلي على ملعب محمد بن زايد.