موعد مباراة الأهلي القادمة في كأس العالم للأندية أمام الهلال السعودي

تتجه أنظار مشجعي النادي الأهلي نحو ستاد ملعب آل نهيان بدولة الإمارات العربية المتحدة لمتابعة مباراة تحديد المركز الثالث في إطار كأس العالم للأندية، إذ أنه من المقرر أن يلتقي الفريق المصري مع نظيرة الهلال السعودي الذي خسر في مباراته منذ قليل بهدف دون مقابل لروميلو لوكاكو أمام نادي تشيلسي الإنجليزي في الدور نصف النهائي، وعليه يتساءل الجمهور عن موعد مباراة الأهلي القادمة في كأس العالم للأندية.

موعد مباراة الأهلي القادمة في كأس العالم للأندية

ووفقا لمواعيد المباراة المعلن عنها، فإن موعد مباراة الأهلي القادمة في كأس العالم للأندية ستقام السبت المقبل الموافق 12 فبراير الساعة الثالثة مساءً بتوقيت القاهرة و04:00 بتوقيت السعودية، لتحديد المركز الثالث في البطولة الدولية.

خسارة الأهلي أمام بالميراس

والتقى المارد الأحمر بالفريق البرازيلي أمس الثلاثاء حيث انتهت المباراة بهدفين نظيفين دول مقابل لصالح بالميراس، فيما خسر الفريق السعودي من الفريق الإنجليزي قبل قليل على ستاد محمد بن زايد في نادى الجزيرة، وعليه يرتقب الجمهور المصري المباراة القوية التي تجمعه بالاتحاد، إذ يمتلك الأهلي فرصة حصد الميدالية البرونزية للمرة الثالثة في تاريخه والثانية على التوالي ببطولة كأس العالم للأندية.

تردد أبو ظبي الرياضية

ويستطيع الجمهور متابعة مباراة الأهلي والهلال عبر تردد قناة أبو ظبي الرياضية، وذلك بعد أن أعلنت في وقت سابق من البطولة، أبوظبي للإعلام حصول قنوات أبوظبي الرياضية على حقوق بث كأس العالم للأندية 2021، ضمن سعي الشركة لتعزيز المحتوى الرياضي والرقمي الذي تقدمه للجمهور وبما يتماشى مع أهدافها الاستراتيجية، من خلال تحميل القناة عبر تردد 12226 أفقي على القمر الصناعي النايل سات إضافة إلى تردد 12467.5 أفقي.

ويحق كذلك للجمهور متابعة البطولة عبر «أبوظبي إكسترا» ومنصة «ستارز بلاي STARZPLAY»، والتي تمكن الجمهور من خدمة مشاهدة الفيديو حسب الطلب.