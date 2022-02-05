عبد الحفيظ بعد الفوز على مونتيري: اللاعبون سطروا أسماءهم بحروف من نور

أعرب سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة في النادي الأهلي، عن سعادته البالغة بفوز الشياطين الحمر اليوم أمام مونتيري المكسيكي، في أولى مباريات الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية التي تُقام حاليًا في الإمارات، والتي انتهت بفوز الأهلي بهدف مقابل لا شيء، إذ ذكر أن مباراة الأهلي أمام مونتيري كانت في غاية الصعوبة، مؤكدًا أن الأهلي كان لديه ذكريات مؤلمة مع مونتيرى والذي فاز على المارد مرتين قبل ذلك، فضلًا عن غياب عدد كبير من اللاعبين للإصابة أو بسبب وجودهم مع المنتخب.

البطولة الإفريقية من أقوى البطولات والمنتخب قادر على الفوز

وأعرب «عبد الحفيظ»، خلال تصريحات تليفزيونية، عن تمنياته بالتوفيق للنادي الأهلي في المباريات المقبلة، وكذلك التوفيق والفوز للمنتخب المصري أمام السنغال في نهائي كأس الأمم الإفريقية والمقرر إقامته غدًا، إذ ذكر أن البطولة الإفريقية من أقوى البطولات والمنتخب قادر على الفوز بالبطولة خلال مواجهة السنغال في نهائي كأس الأمم الإفريقية، مؤكدًا أن لاعبي الأهلي سطروا أسماءهم بحروف من نور في كأس العالم للأندية حيث استمرت الروح القتالية للاعبين طوال شوطي المباراة.

وأشار مدير الكرة في النادي الأهلي، إلى أن الأهلي يستعد جيدا لمواجهة بالميراس البرازيلي يوم الثلاثاء المقبل، مشيدا بأداء كل اللاعبين على رأسهم محمد مجدي أفشة ومحمد هاني، مقدمًا الشكر إلى الجماهير المصرية في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال مباراة الأهلي ومونتيري بخلاف الجماهير الإماراتية التي تشجع النادي الأهلي، إذ كانت المباراة صعبة للغاية لكن الأهلي كان الأفضل، ولعبنا بشخصية الأهلي رغم كل الصعوبات والتحديات.

مواجهة الأهلي أمام الميراس البرازيلي يوم الثلاثاء المقبل ستكون صعبة

وتابع سيد عبد الحفيظ، أن مواجهة الأهلي أمام الميراس البرازيلي يوم الثلاثاء المقبل ستكون صعبة، خاصة أن الأهلي قد فاز عليهم في النسخة الماضية، مؤكدًا أن مجدي أفشة كان يلعب اليوم في خط وسط الدفاع بجوار ديانج لذلك كان غير ظاهر للجماهير، «من أول يوم قولنا ربنا يوفق المنتخب ويحقق بطولة الأمم الإفريقية، طالبنا اللاعبين بعد الخوف والقلق واللعب بكل ثقة في مونديال الأندية في أبو ظبي، وهناك روح قتالية عالية بين لاعبي النادي الأهلي طوال فترات مباراة اليوم.

وتابع مديرة الكرة بالنادي الأهلي: «كان لدينا ثقة كبيرة وروح عالية للفوز أمام مونتيري المكسيكي، و جاهزون لمباراة بالميراس البرازيلي بكل قوة سواء انضم إلينا لاعبو المنتخب أم لم ينضموا، وجمهور النادي الأهلي جعلنا نشعر بأننا نلعب في إستاد القاهرة»، فالعزيمة والإصرار كانا كلمة السر في تحقيق هذه النتيجة، لاعبو الأهلي لديهم أيضًا دوافع كبيرة ويطمحون في تحقيق الفوز والوصول للنهائي».