يبحث الملايين من جماهير المارد الأحمر المصري والزعيم السعودي عبر محركات البحث العالمية «جوجل» عن موعد مباراة الأهلي والهلال السعودي في كاس العالم للأندية في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع للبطولة المقامة بالعاصمة الإماراتية أبوظبي وذلك بعد خسارة الأخير أمام نادي تشيلسي الإنجليزي بهدف نظيف لروميلو لوكاكو.

موعد مباراة الأهلي والهلال السعودي

ووفقا لما أعلنته البطولة، فإن موعد مباراة الأهلي والهلال السعودي في كأس العالم للأندية سيكون السبت المقبل في تمام الساعة الثالثة مساءً بتوقيت القاهرة و04:00 بتوقيت السعودية، لتحديد المركز الثالث في البطولة الدولية على ستاد ملعب آل نهيان بدولة الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السعودي بث مباشر

ومنذ انطلاق البطولة أعلنت مجموعة من القنوات والمنصات، من بينها ssc وقنوات أبو ظبي الرياضة، نقل البطولة الدولية، فبعضها يقتصر البث داخل المملكة العربية السعودية وأخرى متاحة لجميع الجماهير حول العالم وتفاصيلها على النحو التالي:

منصة ستارز بلاي

في البداية يستطيع الجمهور في مصر والسعودية متابعة مباراة النادي الأهلي والهلال السعودي عبر «أبوظبي إكسترا» ومنصة «ستارز بلاي STARZPLAY»، والتي تمكن الجمهور من خدمة مشاهدة الفيديو حسب الطلب.

تردد أبو ظبي الرياضية extra

كما يتمتع الجمهور بمشاهدة مباراة الأهلي والهلال السعودي في كأس العالم للأندية من خلال قناة أبو ظبي الرياضية extra عبر التردد الآتي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12330.

استقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

وهناك تردد آخر على نفس القمر الصناعي النايل سات، يمكن متابعة المباريات من خلاله كالتالي:

التردد: 11372.

استقطاب أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

تردد قنوات SSC

وبشأن جماهير الهلال في المملكة العربية السعودية يستطيعوا متابعة المباراة المرتقبة عبر قنوات SSC، والتي أعلنت أنها ستذيع البطولة بشكل حصري لهم عبر التردد التالي:

- القمر عرب سات والقمر الصناعي نايل سات.

- 11587 رأسي.

- معدل الترميز 12417.

معدل الشفرة 27500.

معدل تصحيح الخطاء 5/6.