تردد قناة أبو ظبي الرياضية.. شاهد مباراة الأهلي والهلال بكأس العالم للأندية

ينتظر الكثير من عشاق النادي الأهلي مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم للأندية 2022، والذي تنظمه في دولة الإمارات، بعد أن خسر الأهلي أمام نظيره بالميراس بهدفين نظيفين، إذ أنه من المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي والهلال السعودي يوم السبت المقبل، والموافق 12 فبراير الجاري، في تمام الساعة 3 مساء، ما جعل الكثيرين يبحثون عن تردد قناة أبو ظبي الرياضية لمشاهدة مباراة تحديد المركز الثالث.

وتحرص بوابة «الوطن» دائما على تقديم ما يبحث عنه المواطنين والخدمات الأساسية والمهمة بالنسبة لهم، لذلك نقدم من خلال هذا التقرير تردد قناة أبو ظبي الرياضية، لمشاهدة مباراة الأهلي والهلال السعودي لتحديد المركز الثالث في كأس العالم للأندية 2022 يوم السبت المقبل، كالتالي:

تردد قناة أبو ظبي الرياضية على النايل سات

أعلنت قناة أبو طبي الرياضية، بث مباريات كأس العالم للأندية 2022، مثلما أذاعت جميع المباريات السابقة، والتي حددت الفرق التي ستلعب في النهائي ومباراة تحديد المركز الثالث، وجاءت تردد قناة أبو ظبي الرياضية، كالتالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12091.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحي الخطأ: 6/5

تردد قناة أبو ظبي الرياضية عرب سات

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 11804.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحي الخطأ: 6/5

وعن مباراة نهائي كأس العالم للأندية، فوصل فريق بالميراس إلى النهائي بعد الفوز على النادي الأهلي في النصف نهائي، كما تأهل للنهائي أيضا فريق تشيلسي بعد الفوز على الهلال السعودي في النصف نهائي، على أن يواجه الأهلي المصري نظيره الهلال السعودي، في مباراة تحديد المركز الثالث بكأس العالم للأندية 2022، السبت المقبل.