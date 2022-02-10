«الإسكندرية للفيلم القصير» يكرم خالد حماد وفاطمة بن سعيدان

كرمت إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، الموسيقار خالد حماد، والفنانة التونسية فاطمة بن سعيدان، في حفل الافتتاح الذي أقيم، مساء اليوم، داخل إحدى السينمات بالمحافظة.

وأعربت «سعيدان» عن سعادتها بالتكريم، لا سيما أنه يأتي من بلدها الثاني مصر، مؤكدة أن السينما تساعد على حب الحياة، مضيفة: «تحيا السينما وتحيا مصر».

ولم يخفِ الموسيقار خالد حماد سعادته بتكريمه من المهرجان، مؤكدًا أنه فخر كبير يعتز به.

محمد العدل يروي قصة تعارفه على خالد حماد

وروى المنتج محمد العدل، الرئيس الشرفي للمهرجان، قصة تعارفه على الموسيقار خالد حماد، وقت إنتاج فيلم «صعيدي في الجامعة الأمريكية» قائلًا: «رشح المخرج سعيد حامد، الموسيقار خالد حماد، لوضع الموسيقي التصويرية للفيلم، ووقتها لم أكن أعرفه، وكنت أراه خواجة، ولذلك حاولت تعجيزه بشتي الطرق، ولكنه كان على قدر التحدي، وبعدها تعاوننا في العديد من أفلام شركتنا».

وأشاد «العدل» بالطاقة الشبابية التي تدير المهرجان، مؤكدًا أنه فخور بهم ووصولهم إلي الدورة الثامنة، مشددًا على أنه لا ينسب أي نجاح للدورات السابقة لنفسه، وإنما هو مجهود إدارة المهرجان التي صنعت مهرجانًا ناجحًا يحضره جمهور كبير من مختلف الأعمار.

مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

واختارت إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، افتتاح الدورة الثامنة التي تبدأ فعاليتها في الفترة من 10 فبراير الجاري إلى 16 من الشهر ذاته، بعرض الفيلم الصيني A Firecracker Story للمخرج Zhizi Hao، وتدور قصة الفيلم حول الطفل «ديان» الذي يواجه مشكلة كبيرة بعدما صدر قرار بمنع الاحتفال بالألعاب النارية، فيأخذنا المشاهدين في رحلة مع الطفل الصغير الذي يبدأ البحث عن وسيلة بديلة للاحتفال برأس السنة، ويشارك الفيلم في المسابقة الروائية الدولية بالمهرجان.