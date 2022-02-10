انطلاق فعاليات الدورة 72 من مهرجان برلين السينمائي وسط إجراءات مشددة

تحديات عديدة تحيط بفعاليات الدورة الـ 72 من مهرجان برلين السينمائي، الذي انطلق مساء اليوم ويستمر حتى 20 فبراير الجاري، ليكون أول مهرجان سينمائي دولي كبير في أوروبا لهذا العام، كحدث مباشر في الوقت الذي تواجه فيه ألمانيا إصابات يومية قياسية بفيروس كورونا، وتفرض إدارة المهرجان مجموعة صارمة من الإجراءات الاحترازية على ضيوفها للسيطرة على تفشي «كورونا» ومتحوراته.

«Peter von Kant» يفتتح فعاليات برلين السينمائي.. والدب الذهبي لـ إيزابيل هوبيرت

ويفتتح فعاليات المهرجان، الليلة، فيلم «Peter von Kant» للمخرج الفرنسي فرانسوا أوزون ، وهو إعادة تقديم للفيلم الكلاسيكي «The Bitter Tears of Petra von Kant» للمخرج الألماني راينر فيرنر فاسبيندر، ويشارك في بطولة الفيلم دينيس مينوشيه، إيزابيل أدجاني وهانا شيجولا، البالغة من العمر 78 عامًا، والتي لعبت دور الفاتنة الشابة في الفيلم الأصلي.

ويعتبر الفيلم من ضمن 18 فيلما يتنافسون على جائزة الدب الذهبي والفضي للمهرجان، والتي سيتم تسليمها في 16 فبراير الجاري، ويرأس المخرج الأمريكي من أصل هندي إم نايت شيامالان، لجنة تحكيم المسابقة الرسمية للمهرجان.

كما يمنح المهرجان جائزة الدب الذهبي الفخرية لأسطورة الشاشة الفرنسية إيزابيل هوبيرت عن إنجازاتها التي قدمتها على مدار مشوارها الفني.

إدارة المهرجان: السينما تجربة اجتماعية

وقالت إدارة المهرجان إن الإجراءات الاحترازية التي فرضتها ستحافظ على سلامة الجمهور، أثناء مشاهدتهم لأحدث الأفلام من جميع أنحاء العالم، حيث دافع المدير الفني كارلو شاتريان عن قرار إقامة المهرجان بالحضور الشخصي ضد الاتهامات التي وصفته بأنه غير مسؤول في هذه المرحلة من الوباء، قائلاً إن تجربة مشاهدة الأفلام بطريقة جماعية كانت حاسمة بالنسبة للصناعة المنكوبة، وكذلك للمجتمع ككل.

وأوضح المدير الفني لمهرجان برلين، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء الفرنسية، «مشاهدة فيلم في مسرح، والقدرة على سماع التنفس أو الضحك أو الهمس بجانبك، حتى مع التباعد الاجتماعي، يساهم بطريقة حيوية ليس فقط في متعة المشاهدة، ولكن أيضًا في تقوية الوظيفة الاجتماعية التي تقوم بها السينما».