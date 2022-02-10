جائزة «أفضل وثائقي» في مهرجان نيويورك لـ«بداية الخيط»: يجسد أحلام الفتيات بمصر

حصل الفيلم القصير «بداية الخيط» على جائزة أفضل فيلم وثائقي قصير في مهرجان جوائز نيويورك للأفلام.

كان الفيلم قد عُرض في 18 أكتوبر 2021 ضمن فاعليات خاصة بمهرجان الجونة السينمائي الدولي، تحت رعاية المجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، بالتعاون مع يونيسف وبدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

قصة الفيلم

ويحكي الفيلم الوثائقي قصة 3 فتيات من مصر «آلاء وسماء ونورا» يجمعهن شيء مشترك غيّر حياتهن وسيكون سببًا لإلهام الكثيرات غيرهن في اختياراتهن.

ويستعرض الفيلم التحديات التي تواجه الفتيات في مصر وأحلامهن وتطلعاتهن للمستقبل. وهو من إخراج ريم أسامة بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية.

وبهذه المناسبة قالت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة: «فخورة بالمبادرة الوطنية لتمكين الفتيات (دوّي)، وبالتقدم الملحوظ الذي حققته مصر في مجال دعم وتمكين الفتيات، فالدولة المصرية تبذل جهوداً حثيثة لدعمهن ليكن فاعلات في مجتمعاتهن، ويساهمن في صنع مستقبل أفضل لهن ولبلادهن ، واؤمن بأن فتيات مصر قادرات على إحداث التغيير ، وتحقيق المزيد من النجاحات خلال الفترة القادمة» .

الفيلم يدعم حق الفتيات تعليميا وصحيا

وأعرب الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان، والمشرف على المجلس القومي للطفولة والأمومة، عن سعادته بفوز فيلم «بداية الخيط» بهذه الجائزة، والذي يمثل دعماً لحقوق الفتيات تعليمياً وصحياً وثقافياً، مؤكداً على أهمية الفن وصناعة السينما في دعم القضايا المجتمعية من خلال تسليط الضوء على القضايا الهامة والتي تتيح فرص أكبر للتغيير المجتمعي.

وأكد «توفيق» على دور المجلس القومي للطفولة والأمومة في إطلاق المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات تحت رعاية المجلس وبالتعاون مع اليونيسف، والتي ركزت منذ بدايتها على دعم حقوق الفتيات كما أنها تعد أحد الآليات التي تساهم في خلق بيئة مواتية تدعم حقوق الفتاة في مختلف المجالات.

يونيسف: ملتزمون بمواصلة تمكين الفتيات في مصر

وقالت ليزلي ريد ، مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمصر: «يسعدنا أن نكون ضمن الشركاء العاملين على دعم تدخلات مبادرة دوّي والتي تتضمن أيضاً دعم الفيلم الحائز على جائزة أفضل فيلم وثائقي قصير في مهرجان جوائز نيويورك للأفلام. تلتزم حكومة الولايات المتحدة الأمريكية بتمكين الفتيات وبمشاركتهن الكاملة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية بمصر».

وصرّح جيريمي هوبكنز، ممثل يونيسف في مصر بالقول: «نحن سعداء جداً بالحصول على هذة الجائزة ، مما يعزز من مضمون الفيلم وهو ضمان سماع أصوات الفتيات في مجتمعاتهم وعالمياً».

وأضاف أن اليونيسف تلتزم بمواصلة جهودها لتمكين كل فتاة في مصر ودعمها للتمتع بحقوقها وتزويدها بالمهارت التي تحتاجها خلال انتقالها من مرحلة الطفولة إلى سن النضج.

وبطلات الفيلم الثلاث من المشاركات في المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات «دوّي» وتهدف إلى تعزيز بيئة مواتية للفتيات المصريات، لا سيما الأكثر احتياجاً، من أجل تحقيق كامل إمكانتهن مع تعزيز مشاركة أسرهن ومجتمعاتهن، ومن ثم تغيير الطريقة التي ينظر بها المجتمع للفتيات. ويتم تنفيذ المبادرة حاليًا في إحدى وعشرين محافظة مصرية.