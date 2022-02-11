«المتحدة» تنظم أول مسرحية لذوي الهمم «كنز الدنيا» بحضور وزراء ومسئولين

نظمت مساء أمس الخميس الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية العرض الخاص لمسرحية «كنز الدنيا» التي تعد أول وأكبر عمل مسرحي يضم مجموعة كبيرة من المواهب الشابة من ذوي الهمم، بالإضافة إلى النجم الكبير أشرف عبد الباقي والفنانين إبرام سمير وعلي المصري وملك ياسر وشريف حسني.

حضور عدد من الوزراء والمسئولين

وحضر العرض الخاص الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة لشئون المصريين بالخارج، وكرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وعدد كبير من الإعلاميين ورؤساء التحرير والنواب وأسر الأطفال ذوي الهمم.

وبدأ العرض الخاص لمسرحية «كنز الدنيا» بالسلام الوطني، وفي نهاية العرض الذي لاقى تفاعلا كبيرا من الحضور، حرص الوزراء والإعلاميون على التقاط الصور التذكارية مع أبطال المسرحية.

تحية للأطفال ذوي الهمم

ووجه أشرف عبد الباقي التحية للمشتركين معه في المسرحية خاصة الأطفال ذوي الهمم، وقال «الحقيقة الشباب دول أسعدونا وسعيد إني اشتغلت معاهم».

وقبل العرض المسرحي أبدع أعضاء فرقة النور والأمل من ذوي الهمم في عدة مقطوعات موسيقية، نالت إعجاب وتقدير كل الحضور، الذين وقفوا تحية لهم بعد انتهائهم من المقطوعات الموسيقية.

ومسرحية «كنز الدنيا» تحت رعاية وزارة التضامن ومن تنظيم شركة تذكرتي وتنفيذ شركة وورك شوب، وأخرجها للمسرح الفنان أشرف عبد الباقي، والتليفزيون المخرج الكبير سعيد حامد، وتأتى في إطار جهود الشركة المتحدة لدعم المسرح المصري الجاد، واكتشاف مواهب جديدة بالإضافة إلى دمج ذوي الهمم في المجتمع بشكل أكبر وإبراز المواهب في كافة المجالات.

مسرحية اجتماعية

«كنز الدينا» مسرحية اجتماعية كوميدية تناقش نظرة المجتمع لذوي الهمم من خلال أسرة من الطبقة المتوسطة تكتشف أن مولودها من أصحاب متلازمة «داون»، ويؤدي الدور الطفل عمرو هشام، وهو مصاب بمتلازمة داون فعليا، ويتضمن العرض مواهب في الغناء والرسم وأطفال حققوا بطولات باسم مصر من ذوي الهمم.

كتب كلمات أغاني المسرحية الشاعر أيمن بهجت قمر، وكتب المسرحية عيسى جمال ووليد هندي وصمم الديكورات د محمود سامي وألحان شادي عويضة وتتضمن المسرحية أيضا استعراضات ومشاهد «أكشن» كوميدية.

عرضها على «dmc»

ومن المقرر أن يجرى إقامة عروض خاصة للمسرحية خلال الفترة المقبلة، ثم سيتم عرضها عبر منصة «watch it» ثم قناة «DMC».

وكانت وزارة التضامن الاجتماعي ساهمت في ترشيح ورعاية مجموعة كبيرة من ذوي الهمم أصحاب المواهب الخاصة أثناء تحضيرات المسرحية، ودعمت المشروع بكل إمكانياتها بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية.