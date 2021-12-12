الشركة المتحدة عن وثائقي «عالم نجيب محفوظ»: رممناه كأنه آثار

قال شريف سعيد، المدير التنفيذي لوحدة الأفلام الوثائقية في الشركة المتحدة، إن الاتجاه إلى عرض الفيلم الوثائقي «عالم نجيب محفوظ» بدأ في شهر سبتمبر الماضي، موضحًا: «المخرج هاني سمير أحضر لنا فيلما وقال لنا إنه حصل عليه من الأديب الراحل جمال الغيطاني الذي قال له إن هذا الفيلم أمانة معك، وعندما حصلنا على الفيلم رمنناه مثل الآثار».

مراسلة مُلاك مادة الفيلم

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية إنجي القاضي مقدمة برنامج «مساء DMC» عبر شاشة DMC: «الفيلم كان مهما للغاية، وكان همنا استخلاص هذا الكنز البصري لمصر لأنه لم يُذع كاملا، وبدأت المراسلات مع لندن بواسطة أحمد الدريني مدير وحدة الأفلام الوثائقية بقنوات DMC الذي راسل القناة الرابعة وشركة باندونج، فاكتشفنا مع نهاية التسعينات أن هذه الشركة لم يعد لها وجود، وردت القناة الرابعة وقالت إن هذا الفيلم عمره 31 سنة، فأحالت حق البث للمفكر البريطاني طارق علي وهو مفكر بريطاني، فبدأنا مراسلته وتفاوضنا حول البث، وبدأنا خطوات كتابة عقد يمنح الشركة المتحدة بعرض الفيلم بعدد مرات لا نهائي على كل منصات الشركات وهو ما استغرق بعض الوقت».

كتابة العقد والترميم.. العمل بالتوازي

وتابع، أن المنتج الفني أحمد فؤاد كتب العقد، وبالتوازي مع هذه اللحظة كان يتم ترميم القطع الوثائقية الفيلم مثل ضبط أبعاد الكادر حتى يصلح للعرض ولم يتم التعرض للأفلام، وقام عليها حسين الباشا وهاجر محمد منتج فني حتى وصلنا إلى لحظة التوقيع، وكان طارق علي مرحبا في التعاون معنا، حتى يجمد الفيلم الوثائقي للحظات ويعرضها للأجيال المقبلة لكي لا يتعرض للافتراء والأكاذيب.