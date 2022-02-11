الرئيس الأمريكي: لن أرسل قوات إلى أوكرانيا لإجلاء مواطنينا

قال الرئيس الامريكي، جو بايدن، إنه لن يقوم بإرسال قوات أمريكية إلى أوكرانيا لإجلاء مواطني بلاده من كييف، مضيفا في مقابلة مع قناة «إن بي سي» الأمريكية، إنه يجب على الأمريكيين مغادرة أوكرانيا على الفور.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، قالت في تحذير: لا تسافروا إلى أوكرانيا بسبب تزايد مخاطر تحرك عسكري روسي وفيروس كورونا.

وأضافت الوزارة الأمريكية، أنه ينبغي لمن هم في أوكرانيا المغادرة فورا عبر الوسائل التجارية أو الخاصة.

بولندا: الطائرات الأمريكية ستدعم الخاصرة الشرقية كجزء من مهمة حماية لـ«الناتو»

من جانبه، أشار وزير الدفاع البولندي ماريوش بلاشتاك، إلى إن طائرات أمريكية من طراز «إف-15»، هبطت أمس الخميس في قاعدة «لاسك» الجوية البولندية، مضيفا على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إن الطائرات ستدعم الخاصرة الشرقية كجزء من مهمة الحماية الجوية لحلف شمال الأطلسي «الناتو».

وفي سياق متصل، أُرسلت واشنطن، طائرات أمريكية من طراز «إف-15» إلى دول البلطيق.

وفي سياق متصل، قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس، إن بلاده قد ترسل مزيدا من القوات للمساعدة في دعم حلفائها في شرقي أوروبا إذا لزم الأمر، بعد الإعلان عن نشر 350 جنديا في بولندا الاثنين الماضي.

«الناتو»: انتشار قوات روسيا في بيلاروسيا يمثل لحظة خطيرة على أمن أوروبا

وكان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «الناتو»، ينس ستولتنبرج، قال في وقت سابق، إن انتشار قوات روسيا في بيلاروسيا في إطار مناورات عسكرية مشتركة عند الحدود أوكرانية يمثل لحظة خطيرة على أمن أوروبا.

من جانبها، دعت السفيرة الأمريكية لدى منظمة «الأمم المتحدة»، ليندا توماس جرينفيلد، على شبكة «سي ان ان» الإخبارية الامريكية، السلطات الصينية، لتشجيع موسكو على تبني خيارات صحيحة في أزمة أوكرانيا.

من جانبه، طالب السفير الصيني، لدى المنظمة «تشانج جون»، الدبلوماسية الامريكية، بعدم تأجيج التوتر، مضيفا: رسالة بلاده متجانسة وواضحة: حل أي خلاف عبر الدبلوماسية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأضاف جون، ان يجب أخذ مخاوف روسيا الأمنية المشروعة في الاعتبار.