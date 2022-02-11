بايدن يطلب من الرعايا الأمريكيين مغادرة أوكرانيا فورا

طلب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، من رعايا بلاده بمغادرة أوكرانيا فورا، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

من جانبه، قال إدوارد باسورين، نائب قائد شرطة جمهورية «دونيتسك الشعبية» المعلنة من جانب واحد، الواقعة جنوب شرقي أوكرانيا، إن قواته تجمع معلومات استطلاعية على الجانب الأوكراني من خط التماس.

«باسورين»: أغلبية الناس الذين يعيشون في أراضي أوكرانيا يعارضون ما يحدث

وأضاف باسورين في حديث لقناة «آر تي» الإخبارية الروسية، إن أغلبية الناس الذين يعيشون في أراضي أوكرانيا يعارضون ما يحدث هنا.

وأضاف نائب قائد الشرطة، إن أغلبية الناس يساعدوا قواته في جمع المعلومات، وليس فقط حول نقاط تمركز قوات أوكرانيا.