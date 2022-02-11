تحقيق جديد في «النواب الأمريكي» ضد ترامب بسبب سجلات «البيت الأبيض»

تحقق لجنة بـ«مجلس النواب»، الأمريكي، في تعامل الرئيس السابق دونالد ترامب مع سجلات الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض»، بعد استرجاع 15 صندوقا من الوثائق الرسمية من مقر إقامته الخاص بفلوريدا.

وأشارت تقارير إلى إلقاء السجلات في المرحاض، فيما قال مشرعون إنه ينطوي على انتهاك محتمل للقانون، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز»، الإخبارية.

وكانت مراسلة صحيفة «نيويورك تايمز»، الأمريكية، ماجي هابرمان، قالت في وقت سابق، لشبكة «سي.إن.إن»، إن موظفي الرئاسة في «البيت الأبيض»، كانوا يجدون بين الحين والآخر المرحاض مسدودا وبعد ذلك يجدون لفائف محشورة وأوراقا مطبوعة مبللة سواء مذكرات أو قصاصات ورق يعتقدون أن ترامب ألقاها في مرحاض حمامه.

رئيسة لجنة الرقابة: قلقون لعدم تسليم السجلات إلى «الأرشيف الوطني»

وأوضحت رئيسة لجنة الرقابة في مجلس النواب كارولين مالوني، أنها قلقة للغاية لأن السجلات لم تُسلم إلى «الأرشيف الوطني» فور انتهاء ولاية ترامب في يناير من العام الماضي 2021

وأضافت «مالوني»، أنه يبدو أنّ السجلات تم نقلها من البيت الأبيض، فيما يعد انتهاكا لقانون السجلات الرئاسية، مشيرة إلى قلقها من تقارير إعلامية، قالت إنّ الرئيس الأمريكي السابق، حاول مرارا تدمير السجلات الرئاسية، مما قد يشكل انتهاكات أخرى خطيرة للقانون القاضي بالحفاظ على الاتصالات المكتوبة المتعلقة بواجبات الرئيس الرسمية.

وكان تقرير صحفي، قال في وقت سابق، إنّ موظفي الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض»، كانوا يجدون بين الحين والآخر وثائق تسد مرحاض الرئيس السابق أثناء ولايته الرئاسية.

«ترامب»: صناديق السجلات نقلت إلى الأرشيف بعد مناقشات متعاونة

وكان الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أقر في بيان، أن صناديق السجلات نقلت إلى الأرشيف بعد مناقشات متعاونة، مضيفا أنه تم إخباره أنه ليس ملزما بتسليم وثائق من «البيت الأبيض»، رغم أنه لم يقل من المسؤول الذي أعطاه هذا التوجيه.