ترامب يهاجم بايدن: سياسته الضعيفة ستقودنا إلى حرب عالمية ثالثة

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إن سياسات الرئيس الحالي للولايات المتحدة جو بايدن، ضعيفة وتفتقر للكفاءة، وقد تؤدي إلى نشوب حرب عالمية ثالثة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأضاف ترامب، في كلمة ألقاها لمؤيديه في مدينة كونروي بـ«تكساس»، أمس السبت، أنه خلال رئاسة بايدن، زادت كوريا الشمالية، من عدد إطلاق الصواريخ إلى مستويات قياسية.

ترامب يطالب بايدن بحماية الحدود مع المكسيك

وأشار الرئيس الأمريكي السابق، إلى ضعف تنظيم إدارة بايدن الحالية لعملية انسحاب قوات بلاده من أفغانستان، ونصح ترامب، الرئيس الحالي، بالاهتمام بالوضع المتعلق بالمهاجرين غير الشرعيين على حدود بلاده مع المكسيك.

وشدد دونالد ترامب، على ضرورة إرسال القوات إلى هناك، وليس إلى أوروبا، وأضاف الرئيس الامريكي السابق: «كان ينبغي عليه حماية حدودنا هنا في تكساس».

وتابع ترامب قائلا، إنه قبل تحدث قادة الولايات المتحدة عن تعرض دول أخرى للغزو، عليهم أن يوقفوا غزو أمريكا.

في سياق آخر، كانت روسيا، نشرت عشرات آلاف من قواتها على حدود أوكرانيا في وقت سابق، ما أثار مخاوف من حدوث غزو، وفقا لما ذكرته شبكة «فرانس 24» الإخباية الفرنسية.

أيرلندا ترحب بنقل تدريبات بحرية روسية خارج المنطقة الاقتصادية لـ دبلن

من جانبه، رحب وزير خارجية أيرلندا سيمون كوفيني، بالقرار الروسي بنقل تدريبات بحرية موسكو في شمال شرقي المحيط الأطلسي إلى خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لبلاده، مضيفا في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، أنه لا يملك معلومات عن المنطقة التي نقلت إليها التدريبات الروسية.

وأوضح كوفيني، أن اندلاع النزاع المسلح في أوكرانيا سيتسبب بإلحاق ضرر جسيم بالعلاقات بين الاتحاد الأوروبي وروسيا، وهو ما لا تريده أيرلندا تحت أي ظرف من الظروف.