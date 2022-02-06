ترامب يتقدم لوظيفة «دى جي» بدوام جزئي.. مهمته تنسيق حفلات العشاء

كشفت نيويورك تايمز الأمريكية، عن تقدم الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب، لوظيفة منسق أغانى (دى جى)، خلال حفلات العشاء المقامة، بنادي منتجع مارالاجو ببالم بيتش، حيث يقيم ترامب مع زوجته ميلانيا.

وجاء فى مذكرة أرسلها «ترامب» لأعضاء نادى منتجع مارالاجو، يطلب القيام بوظيفة جديدة داخل منتجعه الخاص فى ولاية فلوريدا الأمريكية.

المذكرة نشرتها صحفية تعمل فى نيويورك تايمز الأمريكية عبر حسابها على موقع التغريدات القصيرة تويتر، والتى كشفت أن الرئيس الأمريكى سيلعب منسق حفلات العشاء التى تقام فى دوام جزئي، وتحديدا فى سهرات الجمعة والسبت من كل أسبوع، ولم توضح الصحفية ماجي هابرمان، متى سيتولى ترامب الوظيفة.

Here’s a note that was sent to Mar-a-Lago club members this week, advertising the former president as disc jockey. pic.twitter.com/shfLBPOPU1 — Maggie Haberman (@maggieNYT) February 4, 2022

وقالت ماجي هابرمان، على صفحتها: الموسيقى ستكون مذهلة وستكون ممتعة للغاية، وستستمر حتى وقت متأخر من المساء.

من جانبه سخر النائب إريك سوالويل، من ولاية كاليفورنيا الأمريكية، من وظيفة دونالد ترامب الجديدة، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يقدم للجمهور أغاني «لا تنسوني» لفريق سيمبل مايندز، و«أرقص مع نفسي» لبيلي آيدول و«فاشل» للمغني بيك.

#DJTrumpPlaylist:

"Don't You Forget About Me" -- Simple Minds

"Dancing With Myself" -- Billy Idol

"Back in the USSR" -- The Beatles

"Loser" -- Beck

(RT with your suggestions.) https://t.co/whCbslDWBh — Eric Swalwell (@ericswalwell) February 5, 2022

ترامب يكذب نائبه مايك بنس

وفى سياق آخر كان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أصدر بيانا أمس السبت موجها لنائبه مايك بنس، بعد أن كذب مزاعمه بأنه كان له الحق في إلغاء الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020.

وذكر البيان أن «بنس» كان لديه خيار عدم المصادقة على النتائج، مدعيا أن التغييرات المقترحة على قانون العد الانتخابي تثبت أن «بنس» يتمتع بهذه الصلاحية.

وهاجم «ترامب» في بيانه زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ الأمريكي، ميتش ماكونيل والديمقراطيين، وشكك فى مزاعمهم فيما يتعلق بعدد الأصوات الانتخابية.