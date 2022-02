ترامب يتقدم لوظيفة «دى جي» بدوام جزئي.. مهمته تنسيق حفلات العشاء

كشفت نيويورك تايمز الأمريكية، عن تقدم الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب، لوظيفة منسق أغانى (دى جى)، خلال حفلات العشاء المقامة، بنادي منتجع مارالاجو ببالم بيتش، حيث يقيم ترامب مع زوجته ميلانيا.

وجاء فى مذكرة أرسلها «ترامب» لأعضاء نادى منتجع مارالاجو، يطلب القيام بوظيفة جديدة داخل منتجعه الخاص فى ولاية فلوريدا الأمريكية.

المذكرة نشرتها صحفية تعمل فى نيويورك تايمز الأمريكية عبر حسابها على موقع التغريدات القصيرة تويتر، والتى كشفت أن الرئيس الأمريكى سيلعب منسق حفلات العشاء التى تقام فى دوام جزئي، وتحديدا فى سهرات الجمعة والسبت من كل أسبوع، ولم توضح الصحفية ماجي هابرمان، متى سيتولى ترامب الوظيفة.

Here’s a note that was sent to Mar-a-Lago club members this week, advertising the former president as disc jockey. pic.twitter.com/shfLBPOPU1

وقالت ماجي هابرمان، على صفحتها: الموسيقى ستكون مذهلة وستكون ممتعة للغاية، وستستمر حتى وقت متأخر من المساء.

من جانبه سخر النائب إريك سوالويل، من ولاية كاليفورنيا الأمريكية، من وظيفة دونالد ترامب الجديدة، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يقدم للجمهور أغاني «لا تنسوني» لفريق سيمبل مايندز، و«أرقص مع نفسي» لبيلي آيدول و«فاشل» للمغني بيك.

