السجن من 5 سنوات للمؤبد لأفراد عصابة تجارة المخدرات بالقليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، برئاسة المستشار خالد الشباسي، رئيس المحكمة، بالسجن المؤبد والغرامة 500 ألف جنيه، وبالسجن المشدد لمدة 5 سنوات والغرامة 20 ألف جنيه، لأفراد تشكيل عصابي يضم 6 عاطلين، تخصصوا في ترويج المخدرات.

مصادرة المضبوطات في الواقعة

كما قررت المحكمة مصادرة 3 سيارات بنحو مليون جنيه، وكميات مختلفة من المخدرات بلغت 200 طربة حشيش وكميات من الشادو والهيروين والأنواع التخليقية من المخدرات، بلغت قيمتها بنحو 4 ملايين جنيه، ومصادرة أسلحة نارية مضبوطة بحوزة المتهمين.

معلومات سرية قادت للعصابة

كانت معلومات سرية وردت للإدارة العامة لمباحث المخدرات فى القليوبية، تفيد اعتزام تشكيل عصابي خطير يضم 4 عاطلين تسليم كميات من المخدرات لاثنين من عملائهم على الطريق الزراعي، لترويجها على المدمنين وتجار التجزئة.

تم عرض المعلومات على اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، فقامت حملة مكبرة قادها مدير مباحث القليوبية ورؤساء مباحث مركز وقسم قليوب وشبرا الخيمة، وتبين من التحريات أن أفراد التشكيل يقومون بترويج المخدرات في مناطق شبرا الخيمة وقليوب وامتداد الطريق الزراعي، وأنهم يعتزمون توزيع كمية كبيرة من المخدرات على تجار التجزئة، وأثناء قيام المتهمين الأربعة بتسليم الصفقة لاثنين من عملائهم فى إحدى المناطق على الطريق الزراعي، ألقت القوات القبض عليهم.

التحفظ على المضبوطات

وتبين استقلال المتهمين لـ3 سيارات، وضبط بحوزتهم 200 طربة حشيش و4 آلاف قرص مخدر، وكمية من الهيروين، وكميات من المخدرات التخليقية، عبارة عن شادو واستروكس ومبلغ مالي 230 ألف جنيه، وطبنجة، وسلاح آلي، وبلغت القيمة المالية للمخدرات المضبوطه بنحو 4 ملايين جنيه.

وتم التحفظ على المضبوطات والمتهمين، وعرضهم على النيابة، التي أمرت بحبسهم وتقديمهم للمحاكمة، فأصدرت المحكمة حكمها السابق.