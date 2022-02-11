شقيق علاء ولي الدين: رفض من معهد الفنون المسرحية.. ونور الدمرداش شغله

قال معتز ولي الدين، شقيق الفنان الراحل علاء ولي الدين، إنّ الفنان الراحل يظل حاضرا بصورته الطيبة وفنه ومحبيه رغم مرور 19 عاما على رحيله.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة ماهر مقدمة برنامج 8 الصبح الذي يعرض على قناة DMC: «كان يجمع أولاد الجيران لمشاهدة فيلم عربي الساعة 3 الظهر ولما يخلص كان يجسد دور البطل أما ولاد الجيران فكانوا بيعملوا أدوار الممثليين الثانويين».

وتابع شقيق الفنان الراحل: «جارنا هاني كان يجسد إحدى الشخصيات وكان دايما يقولي هانضرب النهاردة من أخوك، علاء كان مغرما بالفن والتمثيل منذ طفولته».

شرط دخوله عالم الفن

وأشار إلى أن والده اشترط عليه ووالدته ألا يدخل عالم الفن قبل الحصول على الشهادة الجامعية وهو ما حدث بالفعل، وعندها قالت له والدته إن من حقه أن يصبح فنانا: «أخي رضخ لوصية والدي».

وأردف: «علاء اترفض مرتين من معهد الفنون المسرحية، وبعدها أصيب باكتئاب ووالدتي كلمت نور الدمرداش وقالت له علاء اترفض مرتين، وقالها ملكيش دعوة ابعتهولي وأنا هتصرف، فأخده وشغله معاه مساعد تالت أو رابع مخرج، لذلك كان دائما يقول أنا خريج أكاديمية نور الدمرداش».

أهمية العمل مع الزعيم عادل إمام

وأكد أن شقيقه اجتهد وعمل على تطوير نفسه، وما ساعده على تقلد أدوار البطولة أنه عمل مع عادل إمام: «اللي بيشتغل معاه في مشهد واحد العالم كله يعرفه، لأن أفلامه كانت أهم أفلام وبتتباع على مستوى العالم العربي كله».

محمد هنيدي .. الأقرب إلى الأسرة

وأوضح أن الفنان محمد هنيدي كان الأقرب لشقيقه في الوسط الفني: «صديق عمرنا وصديق العائلة ومن الناس ولاد البلد، وكان الوحيد من أصدقاء علاء القريبين منه اللي بيدخل البيت».

فكر في الابتعاد عن الفن بسبب فيلم ابن عز

ولفت إلى أنّ شقيقه تعرض لهجوم كبير بسبب فيلم ابن عز حيث لم يحصد نجاح كبير مثل فيلمي عبود على الحدود والناظر، وهو ما جعله ينتظر لمدة عام وهو يفكر فيما سيقدمه: «قالي عاوز أعمل عمرة وأفضل عايش هناك ومجيش تاني».