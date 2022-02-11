رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية يحذر من تدهور وضع المحيطات

أشاد ريشار فيرون، رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية، بالمسؤولية التي اضطلعت بها مجالس النواب الوطنية والحكومات المحلية والمجتمع المدنية في قضية المحيطات.

وأضاف فيرون، خلال كلمته في قمة محيط واحد بمدينة بريست، أنّ البشر استكشفوا المحيطات لكنها لا تمثلها جمعيات وطنية على غرار الأراضي الجافة، مشددًا على أن تلك الفضاءات الشاسعة من الكوكب لا يجب أن تكون مخفية عن أنظار الجميع.

وتابع: «يجب أن ندرك مدى اتساع تلك المحيطات، إنها لا تبدو كأنها لا متناهية لكن تداعيات تصرفات البشر وصلت إلى درجة خطيرة حتى أنها حولت المحيطات برغم اتساعها اللانهائي إلى تلوث من البلاستيك واستخدام غير مستدام لمواردها».

وأردف: «لأول مرة في تاريخ البشرية أدركنا أن المحيط ليس مساحة لا نهاية له، بل إننا نعرضه للخطر وذلك من قلة وعدم احترامنا له».