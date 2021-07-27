استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتور عمرو زكريا حمودة رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، بشأن فوز مصر، بمنصب نائب رئيس لجنة إفريقيا ودول الجزر المجاورة لعلوم المحيطات «IOCAFRICA»، باختيار الدكتورة سوزان محمد الغرباوي الأستاذ المساعد بالمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، في الجلسة التي عقدت خلال يونيو 2021، وتعد لجنة إفريقيا هيئة فرعية حكومية دولية تابعة للجنة الحكومية الدولية لعلوم المحيطات التابعة لليونسكو «IOC»، والمسؤولة عن تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في القارة الإفريقية.

وأوضح التقرير موافقة اللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات على إنشاء مكتب ومركز تدريب للجنة الدولية لعلوم المحيطات بالمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، بفرع المعهد بالإسكندرية؛ لتدريب الباحثين من الدول الإفريقية والعربية من خلال البرامج التدريبية والعلمية بالمعهد.

وفي إطار إعلان الأمم المتحدة عن العقد الدولي لعلوم المحيطات في خدمة التنمية المستدامة «2021-2030» لتعبئة جهود المجتمع العلمي، وواضعي السياسات، والمجتمع المدني حول برنامج مشترك للبحوث والابتكار التكنولوجي، استعرض الدكتور عمرو زكريا حمودة الآليات التي تم اتخاذها بشأن «المؤتمر الدولى الإفريقي لعقد الأمم المتحدة لعلوم المحيطات من أجل التنمية المستدامة: الوضع الحالي والتحديات والفرص»، وينظمه المعهد خلال شهر ديسمبر 2021، بمشاركة أكثر من 1000 باحث من كل دول العالم؛ لمناقشة آليات التعاون في إطار البرامج التنفيذية لعلوم البحار طبقًا لبرنامج الأمم المتحدة حتى 2030.

ولفت التقرير إلى أنه يندرج تحت مظلة اللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات العديد من البرامج، منها: علم المحيطات، تنمية القدرات، تسونامي، النظام العالمي لرصد المحيطات، اللجنة الفنية المشتركة لعلوم المحيطات والأرصاد الجوية البحرية، البيانات الدولية لعلوم المحيطات وتبادل المعلومات، قانون البحار، المحيط والكربون، الإدارة البحرية، برامج أخرى مثل المد الأحمر، رسم خرائط للمحيط، ونظام مراقبة مستوى سطح البحر.

جدير بالذكر أن اللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات هي لجنة تابعة لليونسكو «UNESCO/IOC»، تم إنشاؤها عام 1960، وتُعدّ هذه اللجنة الوحيدة داخل منظمة الأمم المتحدة المختصة بعلوم البحار، المسؤولة عن تعزيز التعاون الإقليمي والدولي، وتهدف اللجنة لتعزيز التعاون الدولي وتنسيق البرامج في مجال البحوث والخدمات وبناء القدرات، من أجل معرفة المزيد عن طبيعة وموارد المحيطات والمناطق الساحلية، وتطبيق تلك المعرفة لتحسين الإدارة، والتنمية المستدامة، وحماية البيئة البحرية، وعمليات صنع القرار للدول الأعضاء فيها.