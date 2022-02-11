جون كيري: سفن الشحن والصيد الجائر تخرب أعماق المحيطات

قال جون كيري، المبعوث الأمريكي لشؤون المناخ، إنّ بلاده وفرنسا يقفان وقفة رجل واحد لحماية البيئة لصالح الأجيال القادمة، واصفا هذا الالتزام بأن الأهم: «لن نكتفي بصياغة الاتفاقيات حول مكافحة تلوث المحيطات لكن نوسع نطاق العمل لتنفيذها».

وأضاف كيري، خلال كلمته في قمة محيط واحد بمدينة بريست: «نفهم الطابع الملح الذي يدعو إلى عقد هذا المؤتمر، ويجب علينا أن نعطي معنى لكلامنا ونقرن الفعل بالقول».

المحيط عماد الحياة على سطح الأرض

وتابع المبعوث الأمريكي لشؤون المناخ: «المحيط هو عماد الحياة على سطح الأرض وتنتج أكثر من نصف الأكسجين الذي نتنفسه ورغم ذلك فغنها مهددة بالخطر، و85% من الأكسجين مستمد من الكائنات التي تعيش في المحيطات، إذ أنها توفر الغذاء وسبل المعيشة للبلايين من البشر».

وأردف: «هناك ارتباط وثيق بين حماية البيئة والمحيطات والمناخ، فالمناخ والمحيطات وجهان لعملة واحدة ولا يمكن حل مشكلة دون أخرى».

وأكد، على أن احترار درجات الحرارة في المحيطات ازدادت درجته أكثر من ذي قبل في تاريخ البشرية على مر البلايين من السنوات السابقة.

وأوضح: «نحن قد سجنا وكبلت أيدينا ونبقى في الوضع الراهن ويجب أن نخرج من هذه السلالة، يجب أن نناهض كل من يحاول تعطيلنا ويوقف حركة التغيير».

يجب زيادة الطاقة المتجددة في أعالي البحار

وأشار، إلى أن بلاده ثامن أكثر بلدان العالم تسببا في الانبعاثات الحرارية الناتجة عن القطاع البحري، وبالتالي يجب زيادة الطاقة المتجددة في أعالي البحار بخاصة الرياح وتعجيل وتيرة الحلول المستندة إلى الموارد البحرية من خلال حماية، وإعادة تأهيل ظروف المحيطات والأنظمة الأيكولوجية الساحلية.

وأوضح، أن هناك سفن تعمل بشباك الجر وتخرب أعماق البحار والنباتات والكائنات الحية التي تعتبر أساس الحياة في المحيط، كما أن سفن شباك الجر تطلق ثاني أكسيد الكربون.

الاتجار في البشر يتم في عرض البحر

وشدد، على أن هناك نطاق واسع لعمليات هائلة تتم على أساس يومي في البحر وهي تقترن بالجرائم واسعة النطاق التي تتم على سطح اليابسة، وهناك مجموعات إجرامية تعمل في البحر وبخاصة في غسيل الأموال، فمنذ عامين انتقل شاب من كمبوديا إلى تايلاند لكي يعمل كبناء لكن انتهى به الأمر كعبد يعمل على السفينة مربوطا بسلسلة من عنقه ولم يترك متن السفينة، كما أن جرائم مثل الاتجار بالبشر والاتجار في الأسلحة تتم في عرض البحر من خلال السفن التي تتجول في عرض البحر دون قانون.