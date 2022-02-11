وزيرة الثقافة تنعى الموسيقار الموجي الصغير 

نعت الفنانة الدكتورة إيناس عبدالديم، وزيرة الثقافة الموسيقار الموجي الصغير الذي غيبه الموت فجر اليوم الجمعة 11 فبراير، وقالت إن الراحل تميز بشخصية فنية متفردة، مشيرة إلى أن أعماله شكلت جزءا من الرصيد الإبداعي الموسيقي في مصر والوطن العربي، وقدمت العزاء لأسرته وأصدقائه ومحبيه داعية الله أن يتغمد الفقيد برحمته.

يذكر أن الموجي الصغير ملحن وموزع موسيقي، اسمه الموجي محمد أمين محمد الموجي، ولد في بيلا التابعة لمحافظة كفر الشيخ، والتحق بكلية التربية الموسيقية قسم عود وتخرج فيها في عام 1980، وجسد دور والده الملحن محمد الموجي في المسلسل اﻹذاعي "اليتيم"، وعمل في الكويت كمدرس موسيقى لمدة عامين، ثم عاد إلى مصر ليضع اﻷلحان لعدد كبير من اﻷعمال السينمائية والتليفزيونية.