فى ذكرى ميلاده.. أشهر إفيهات هرم الكوميديا نجاح الموجى: دا أنا الشعب

تحل اليوم ذكري ميلاد أحد أهم الفنانين فى جيله الملقب بـ«هرم الكوميديا»، الراحل الفنان نجاح الموجي المولود فى 11 يونيو 1945، حيث قدم الموجى خلال مسيرته الفنية عدد كبير من الأعمال الفنية التى من أشهرها دور «المعلم هرم» تاجر المخدرات في فيلم الكيت كات مع الراحل الفنان محمود عبد العزيز.

ومن أهم الأعمال المسرحية التى قدمها نجاح الموجى وتفاعل معها الجمهور مسرحية المتزوجون مع الفنانين الراحلين سمير غانم وجورج سيدهم، وفي المسرح قدم أيضا واحدة من أهم أعماله المسرحية «عروسة تجنن».

عرف الجمهور شخصية «طأطأ» وهي واحدة من أنجح أدوار نجاح الموجى السينمائية والتى تفاعل معها الجمهور وأحبها، حيث قدم في «فيلم طأطأ وريكا وكاظم بيه» شخصية الشاب «النصاب» خفيف الظل مع الفنان كمال الشناوى.

ومن أهم الإيفيهات التى قدمها الموجي خلال مسيرته والتي لاتزال عالقة بل ومتداولة بين الجمهور عندما سأل الظابط «الهرم» فى فيلم الكيت كات: «انت ياض بتاجر في المخدرات قطاعي صح ؟» ليرد الموجى «الهرم»: «صح بس هنكر»، وفى مسرحية المتزوجون سال جورج سيدهم «مزيكا»: قولي ياواد يامزيكا انت بتفهم في السياسة»، ليرد الموجى: «أفهم في السياسة؟ دا أنا الشعب».

وفى فيلم «صاحب الإدارة بواب العمارة» والذي يتضمن واحد من أشهر إيفيهات الفنان نجاح الموجى حين قال له عادل أدهم: «أنا مروحش للحرام» ليرد عليه الموجي «حرام ايه ياجدع احنا مبنروحش للحرام الحرام هو اللي بيجي لحد عندنا».

وأيضا «سيبك منه دا أجزخانجي بمخ جزمجي بالك انت دا عايز العيان لا يخف ولا يموت علشان يفضل زبونة»، من ضمن قائمة الإيفيهات الأشهر لنجاح الموجي فى تاريخة الفنى.