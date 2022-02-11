وزيرا النقل والري يناقشان موقف التنسيقات المشتركة لتحقيق التنمية الشاملة 

عقد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، والسيد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، اجتماعا تنسيقياً مشتركاً بمقر وزارة النقل، وبحضور القيادات التنفيذية بالوزارتين، لبحث سبل تعزيز التنسيق بين الجانبين وموقف المشروعات المشتركة بين الوزارتين.

وأعرب الفريق مهندس كامل الوزير، عن ترحيبه بالتعاون المشترك بين الوزارتين لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية فيما يخص إنشاء طرق ومحاور جديدة على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار خطة الدولة لتحقيق التنمية الشاملة في كل أنحاء الوطن، مشيراً إلى أن هذا الاجتماع يأتي في إطار التنسيق المستمر بين الوزارتين والذي يجسد التعاون المثمر بين وزارات الحكومة المختلفة لخدمة المواطن المصري، مشيداً بالتعاون المشترك في مجال تنفيذ أعمال تأهيل الترع والمصارف المتقاطعة مع محاور النيل ورصف الطرق على جانبيها خاصة مع الأهمية الكبيرة لهذه المحاور في تسهيل الحركة وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة، والربط بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل.

ومن جانبه، أعرب الدكتور عبدالعاطي عن تطلعه لمزيد من التعاون المشترك بين الجانبين، مشيراً للدور الحيوي لكلا الوزارتين في خدمة الأهداف التنموية بمختلف محافظات الجمهورية، ومؤكداً على أهمية التذليل الفوري لأي معوقات تواجه المشروعات المشتركة بهدف نهوها طبقاً للجدول الزمني المحدد لها.

وتم خلال الاجتماع استعراض موقف التنسيق، فيما يتعلق بمشروعات الطرق التي تتم على جانبي الترع والمصارف، ومشروعات الري المجاورة لخطوط السكك الحديدية، والتنسيق فيما يتعلق بالمجاري المائية المطلوب تغطيتها لتوسعة وازدواج الطرق التابعة للهيئة العامة للطرق والكباري المدرجة بالخطة الاستثمارية للهيئة، وأعمال تطهير المجاري المائية مع ضمان الحفاظ على جسور الطرق بما عليها من كثافات مرورية، مع التخلص الفوري والآمن من مخلفات أعمال التطهير.

الجدير بالذكر أن أعمال إنشاء طريق حر شرق الرياح التوفيقي تتم بالتنسيق بين الوزارتين للحفاظ على القطاع المائي بالشكل الذي يسمح بإمرار التصرفات المائية المطلوبة لكل الاستخدامات المائية التي يخدمها الرياح التوفيقي.

استعراض موقف التنسيق المشترك

كما تم استعراض موقف التنسيق المشترك بشأن تكريك المجرى الملاحي لنهر النيل خاصة مع الاهتمام الذي توليه الحكومة المصرية لتعظيم نقل البضائع عبر نهر النيل لتخفيف الأعباء على الطرق.

وفي ختام الاجتماع اتفق الجانبان على عقد اجتماع دوري كل أسبوعين بين القيادات التنفيذية في الوزراتين بهدف إنجاز الإجراءات والتنسيقات اللازمة في الموضوعات المشتركة بصفة دورية ونهو المشروعات طبقاً للجداول الزمنية المحدد لها.