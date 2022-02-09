وزير النقل يزور ميناء خليفة وسط تفاؤل إماراتي.. تسهيلات ومشاريع ناجحة

زار المهندس كامل الوزير وزير النقل، اليوم الأربعاء، ميناء خليفة والمنطقة الصناعية التابعة له، التي تعرف بـ«كيزاد»، في ختام زيارته لدولة الإمارات العربية المتحدة، إذ رافقه في الزيارة التي بدأت بالمنطقة الصناعية، سيف المزروعي، رئيس قطاع الموانئ في مجموعة موانئ أبوظبي.

زيارة وزير النقل لميناء خليفة

واستمع الوزير، إلى شرح عن المنطقة التي تأسست عام 2012، على مساحة إجمالية 100كم2، حيث أنشئت البنية التحتية الكاملة لها، بمعرفة موانئ أبوظبي وبدأ تسويق المرحلة الأولى منها، عام 2012، التي صممت على مساحة تصل إلى 50 كم2، تحتوي على مناطق للصناعات الغذائية، ومناطق للصناعات الثقيلة (حديد - ألومنيوم).

وتعتمد موانئ أبو ظبي، في تسويقها علي تقديم حوافز للمستثمرين في سعر المتر، بناء علي حجم المشروع وعوائده، بخلاف ميزة دعم الكهرباء والمياه في السنوات الأولى للمشروع، مع مساعدة المستثمر على إنهاء كل الإجراءات مع أجهزه الحكومة المختلفة.

وانتقل وزير النقل، والوفد المرافق له، لزيارة ميناء خليفة لتداول البضائع والحاويات، الذي تبلغ سعته التصميمية 9 ملايين حاوية، وقد وصل حجم التداول خلال العام الماضي، نحو 4 ملايين حاوية، من خلال 3 محطات مع شركاء مختلفين من الخطوط العالمية، ويستخدم نظم حديثه في إدارة المحطات، وتعمل إحداها شبه أتوماتيكيا، ما يعرف بـ«semi automatic».

تفاؤل إماراتي بالتعاون المشترك

تباحث الجانبان، في مختلف جوانب التعاون، التي يمكن من خلالها زيادة استثمارات موانئ أبوظبي في مصر، إذ أعرب الجانب الإماراتي، عن امتنانة وسعادتة بزيارة كامل الوزير، والوفد المرافق، وتفاؤله بالشراكة والتعاون المشترك في ظل التسهيلات الموجودة حاليا من وزارة النقل، كما أن العلاقة الوطيدة بين القيادة السياسية للبلدين، تساعد على النجاح في المشاريع القادمة في ميناء سفاجا وميناء السخنة وقطاع النقل النهري.