«النقل» تكشف تفاصيل اصطدام قطار بـ«2 توك توك» بطنطا: ألقاهما خارج السكة

أعلنت هيئة السكك الحديدية في بيان صادر عنها مساء اليوم، تفاصيل وفاة شخص وإصابة آخر في حادث اقتحام «توك توك» للسكة الحديد في طنطا، موضحًة أن الحادث وقع بعد إغلاق خفير منفذ القاصد الكائن بكم 03.00 بين طنطا القاصد «خط طنطا - المنصورة» منفذ مرور قطاري 499 و994.

تأخير قطار 499 مدة 10 دقائق

وأكدت الهيئة في بيانها، أن المنفذ مطور وكل الأجراس والأنوار فيه تعمل بشكل منتظم، ومزود بكاميرات مراقبة ومعد لمرور المركبات من جهة واحدة «جهة النازل للطالع» وبعد مرور قطار 994، اقتحم 2 «توك توك» المنفذ من الجهة المخالفة، أمام قطار 499 القادم من الاتجاه الآخر واصطدم بهما، وألقاهما خارج السكة ما أدى إلى إصابة شخص ووفاة آخر، وجرى نقلهما لمستشفى الجامعة بطنطا، ونتج عن ذلك تأخير قطار 499 مدة 10 دقائق.

وأهابت الهيئة بقائدي المركبات الالتزام بتعليمات السلامة المرورية واتباع الإرشادات الخاصة بها عند عبور مزلقانات السكة الحديد حفاظًا على سلامتهم وسلامة مسير القطارات.