تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة علاء ولي الدين: «كلم أصحابه وسلم عليهم»

كانت نفس النسمات الباردة تغلف الأجواء بعد مرور 19 عاما على اللحظات الأخيرة للفنان الكوميدي صاحب الجسد الممتلئ والضحكة الطفولية الذي دخل قلوب الجماهير وظل مكانه محفوظا بداخلها قادرا على انتزاع ضحكاتهم بالرغم من الرحيل، حيث يمر اليوم 19 عاما على وفاة الفنان علاء ولي الدين، الذي غاب عن عالمنا في 11 فبراير 2003 عن عمر يناهز الـ 39 عاما.

عمرو عرفة يكشف تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة علاء ولي الدين

كشف المخرج عمرو عرفة تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة الفنان الراحل علاء ولي الدين، والذي كان حاضرا فيها أثناء تصوير مشاهد الفيلم الأخير للفنان الكوميدي الذي لم يكتمل «عربي تعريفة»، في البرازيل، وقال عرفة في تصريحات لـ «الوطن»، أن فريق عمل الفيلم تواجد في البرازيل على مدار أسبوع لتصوير عدد من مشاهد الفيلم وكان «علاء»، في قمة نشاطه خلال تلك الفترة على حد تعبيره.

وأوضح «عرفة»، أنهم وصلوا إلى مطار القاهرة الساعة 12 بعد منتصف الليل، وبعد ذهابه إلى المنزل وجد أن علاء ولي الدين هاتفه ليطمئن على وصوله المنزل، هو وكل من كانوا برفقته في الرحلة، بالإضافة إلى أصدقاءه الأخرين، وبعدها بساعات انتقل إلى جوار ربه في أول أيام عيد الأضحى، وكان الأمر بمثابة صدمة لجميع أصدقاءه ومحبيه.

علاء ولي الدين 100 عمل فني في أقل من 20 عاما

وقدم الفنان الراحل علاء ولي الدين مجموعة مميزة من الأفلام التي تعلق بها الجمهور حتى الآن، حيث شارك في أكثر من 100 عمل فني على مدار مشواره الذي لم يتجاوز 20 عاما من بينها مسرحيات «ألابندا»، «حكيم عيون» و«لما بابا ينام»، بالإضافة إلى أفلام «عبود على الحدود»، «الناظر» و«ابن عز»، ووقف أمام مجموعة من النجوم الكبار على رأسهم عادل إمام في أكثر من عمل منها «بخيت وعديلة»، «الإرهاب والكباب» و«النوم في العسل».