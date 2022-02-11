دوي انفجار شمال بيروت وحريق ناتج عن صهريج غاز «فيديو»

وقعت حالة من الرعب والذعر بين الشكان في شمال العاصمة اللبنانية «بيروت»، منذ قليل، إثر انفجر صهريج غاز، الأمر الذي أعاد إلى الأذهان المخاوف مما وقع في أغسطس من عام 2020، عندما وقع انفجار مرفأ بيروت الذي خلف مئات القتلى والمصابين وعديد من الأضرار التي طالت الممتلكات والمنشآت.

وأكدت غرفة التحكم المروري على أن دوي الصوت الذي سمع هو نتاج انفجار صهريج غاز، مؤكدة على أن الأضرار التي وقعت مادية فقط، فيما أكد بعض السكان على أن هناك إصابات بشرية.

«سكاي نيوز»: صوت الانفجار سمع صوته بقوة

وذكرت قناة «سكاي نيوز» على أن صوت انفجار على طريق «الزوق الكسليك» القريب من مدينة جونية شمال العاصمة اللبنانية، وسمع دويه في المنطقة وعلى طول الساحل.

وأوضحت أن عددا من المواطنين أصيبوا جراء انفجار صهريج الغاز على الطريق الساحلي من الضبية باتجاه جونية، كما تضرر عدد من السيارات على الطريق لذي شهد ازدحاما خانقا وتوقفا شبه كامل للسير.

قوات الدفاع المدني تسيطر على الحريق

ونجحت قوات الدفاع المدني في السيطرة على حريق الشاحنة بعد أن وصلت النيران إلى مبنى سكني مجاور، كما تسبب الحريق في انقطع التيار الكهربائي عن المنطقة نتيجة تضرر الأسلاك الكهربائية.

ولا يزال انفجار مرفأ بيروت في ذاكرة المواطنين في لبنان والذي كبدهم خسائر كبيرة فضلا عن مئات الأرواح والإصابات الذين سقطوا جراء انفجار مواد شديدة الانفجار داخل المرفأ.

وتسبب انفجار مرفأ بيروت في أزمة سياسية لا يزال صداها ممتد إلى الآن، تزامنا مع أزمة اقتصادية تعيشها البلاد.