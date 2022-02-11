تأجيل صلاة الجنازة على الموجي الصغير بسبب «ظروف طارئة»

أجلت أسرة الموسيقار الراحل الموجي الصغير، مراسم دفنه التي كان من المقرر إقامتها بعد صلاة العصر من مسجد السلام في مدينة نصر، وذلك وفقا لما أعلنته شقيقته غنوة الموجي عبر حسابها على «فيس بوك»، قائلة: «نظرا لظروف طارئة ستؤجل صلاة الجنازة لأخي الموجي الصغير وسنوافيكم بموعد آخر».

وزيرة الثقافة تنعي الموجي الصغير: صاحب شخصية فنية متفردة

وكانت أعلنت غنوة الموجي رحيل شقيققها الموسيقار الموجي الصغير في الساعات الأولى من صباح اليوم، عن عمر يناهز الـ 71 عاما، وذلك عبر حسابها، «إنا لله وإنا إليه راجعون.. أخي الموجي الصغير في ذمة الله»، ونعى عدد من الفنانين والمثقفين رحيل الموسيقار الكبير.

وأصدرت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، بيانا صحفيا تنعي عبر رحيل الموجي الذي شكلت أعماله جزءا من الرصيد الإبداعي الموسيقي في مصر والوطن العربي، وفقا لما جاء في البيان، قائلة إن الراحل تميز بشخصية فنية متفردة.

من هو الموجي الصغير؟

ولد الملحن الموجي محمد أمين محمد الموجي والذي عرف باسم «الموجي الصغير»، في عام 1951 بمحافظة كفر الشيخ، والتحق بالدراسة في كلية التربية الموسيقية وتخصص في قسم العود وتخرج منها عام 1980، وخلال تلك الفترة ألف عدد من الألحانوالموسيقى التصويرية الخاصة بأعمال سينمائية ودرامية جاوزت الـ 20 عملا منها «الرجل يحب مرتين»، «امرأة مع الشيطان»، «الهاربة إلى الجحيم»، وذلك بالإضافة إلى تلحين فوازير «عالم ورق ورق» التي تسلم عنها تكريما من صفوت الشريف وممدوح الليثي عام 1990، وفوازير «عجايب صندوق الدنيا» التي قدمتها الفنانة نيللي عام 1991، وذلك بجانب تعاونه مع مجموعة من نجوم الغناء من بينهم سميرة سعيد.

وواجه على مدار السنوات الماضية عدد من الوعكات الصحية، كان آخرها إصابته بفيروس كورونا المستجد في مارس 2021، وهو الأمر الذي تطلب نقله إلى المستشفى متخصص بالرغم من تواجده في العناية المركزة بأحد المستشفيات بسبب إصابته بتليف كبد ودوالي المريء.