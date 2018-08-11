تقدم "الوطن" لكم موجزا لأهم أخبار برامج "التوك شو" المذاعة عبر الفضائيات، حيث حلت الفنانة صابرين ضيفة على الإعلامي أسامة كمال في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc".

صابرين عن الفنانين: "دموعنا قريبة جدا.. إحنا حساسين قوي"

صابرين: "بدأت أحس إن فيه شوية عداء من الجمهور للفنانين بسبب الملايين"

كما حل الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران ضيفًا على أسامة كمال:

"مصر للطيران": نقل 62 ألف حاج للأراضي المقدسة.. وآخر موعد 15 أغسطس

"مصر للطيران": شراء 33 طائرة شحن لتحديث أسطول الشركة

"مصر للطيران": ندرس إنشاء منطقة لوجستية كبيرة للشحن الجوي بالقاهرة

من جهة أخرى، هنأ الإعلامي جابر القرموطي خلال حلقة السبت من برنامجه "مانشيت القرموطي" المذاع عبر فضائية "النهار"، الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، لخطبته على بنان الشريف كريمة شقيق السيد الشريف وكيل مجلس النواب.

خطوبة متحدث وزارة الصحة خالد مجاهد على ابنة شقيق وكيل مجلس النواب

بالفيديو القرموطي عن الإعلام: "إحنا بنخرب البيوت بسبب بعض الأخبار"

وعرض القرموطي حالة إنسانية تتمثل في الموسيقار أحمد محمد الموجي الشهير بالموجي الصغير:

الموجي: "حالتي خطرة.. ومرضتش أبيع عود عبدالحليم عشان أنقذ حياتي"

قال محمد عبدالموجود لاعب المنتخب الوطني للجودو، إنه رفض الانسحاب أمام اللاعب الإسرائيلي في المبارة التي أقيمت بينهما في نصف نهائي بطولة الجائزة الكبرى بالمجر.

لاعب جودو مصري يهزم إسرائيليا 10-0 ويحصل على فضية بطولة المجر

وعرضت الإعلامية منة فاروق في برنامج "مساء دريم" المذاع عبر فضائية "دريم" صورة بشعة لأربعة كلاب مربوطة وقتلت حرقًا بمنطقة شبرا.

بالفيديو والصور ربط 4 كلاب ببعضها البعض وحرقها حية في شبرا