انطلاق ورش «خالد الحجر ومهند دياب» بمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

انطلقت الورش الخاصة بمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، اليوم الجمعة، داخل الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، ويشارك المخرج خالد الحجر بورشة تضم 16 مشتركا تم انتقائهم من بين 350 طلبا تلقتها إدارة المهرجان خلال الأشهر الماضية، حيث تهدف هذه الورشة إلى تعليم أساسيات الإخراج السينمائي وتخريج دفعة جديدة من صُناع السينما.

بداية ورشة الفيلم التسجيلي للمخرج مهند دياب

وفي السياق ذاته، بدأت ورشة الفيلم التسجيلي للمخرج مهند دياب، اليوم، الذي اختير نظرا لرصيده في مجال إخراج الأفلام القصيرة والتسجيلية، والتي تتخطي حاجز مائة فيلم قصير وتسجيلي، حيث تم اختيار 150 شخصا لهذه الورشة من أصل 350 تقدموا إليها، وتهدف إلى تعليم صناعة الفيلم، وتتناول أساسيات اللغة السينمائية لصناعة الفيلم التسجيلي، وكيفية خلق الفكرة للأفلام التسجيلية وتطويرها، وتأملات في جماليات الصورة، وطريقة حكي القصة التسجيلية.

حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية الدولي للفيلم القصير

وأقيم حفل افتتاح الدورة الثامنة من مهرجان الإسكندرية الدولي للفيلم القصير مساء أمس، بسينما مترو، بحضور خالد عبد الجليل مستشار وزيرة الثقافة لشئون السينما والمنتج محمد العدل رئيس شرف المهرجان، المخرج عمر عبد العزيز، مدير التصوير سمير فرج، المخرج هاني لاشين، وعدد من صناع السينما والصحفيين والإعلاميين، فيما غاب محافظ الإسكندرية أو من ينوب عنه.

معلومات عن مهرجان الإسكندرية الدولي للفيلم القصير

يُذكر أن مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير يقام في الفترة من 10 وحتى 16 فبراير الجاري، ويشمل خمس مسابقات وهي مسابقة الأفلام الوثائقية الرسمية، مسابقة الأفلام الروائية الدولية، مسابقة أفلام الرسوم المتحركة، مسابقة الأفلام العربية، ومسابقة أفلام الطلبة، كما يشمل المهرجان عدة ورش وندوات خاصة بصناعة السينما، وتتكون إدارة المهرجان من محمد محمود، رئيسا، موني محمود للإدارة الفنية، ومحمد سعدون مديرا.