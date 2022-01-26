مهرجان الإسكندرية السينمائي يطلق اسم محمود حميدة على الدورة 38

قررت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد الأمير أباظة، أن تحمل الدورة 38، المقررة إقامتها في الفترة من 1 إلى 7 أكتوبر المقبل، اسم الفنان الكبير محمود حميدة، وذلك لثراء تاريخه السينمائي المليء بالأعمال الفنية المهمة.

وقال الناقد الأمير أباظة رئيس المهرجان، إن الفنان محمود حميدةـ يعد واحدا من كبار الفنانين الذين نعتز بهم، وهو فنان مثقف ومطلّع على جميع الأمور الفنية خاصة السينمائية، بالإضافة إلى شغفه الشديد بمشاهدة الأفلام إيمانا منه بقدرتها على ربط الثقافة بين الشعوب، وبالتالي فإن هذا يعد تقديرا كبيرا أن تحمل الدورة المقبلة اسمه.

حميدة: تناقشت مع أباظة حول تفاصيل الدورة الجديدة

فيما أعرب الفنان محمود حميدة، عن سعادته بأن تحمل الدورة 38 من مهرجان الإسكندرية، اسمه، مشيرا إلى أنه تناقش مع رئيس المهرجان الأمير أباظة، حول تفاصيل الدورة الجديدة، والاستعدادات لها، خاصة أنه يعشق جمهور الإسكندرية ومتشوق للقائهم، خاصة أنه يحرص دائما على حضور المهرجان.

يشار إلى أن الفنان محمود حميدة، بدأ حياته الفنية من خلال التليفزيون وشارك في عديد المسلسلات ومنها «حارة الشرفاء»، «الوسية»، وكانت بدايته في السينما مع الفنان أحمد زكي، في فيلم «اﻹمبراطور» عام 1990، لتتوالى أعماله السينمائية بعد ذلك، وأبرزها «دانتيلا، حرب الفراولة، الرجل الثالث، المصير»، وله تجربة في مجال التأليف من خلال مسلسل «ميراث الريح»، الذي عرض عام 2013.

محمود حميدة يواصل تصوير «نقل عام»

وفي سياق مختلف، يواصل محمود حميدة، تصوير أحداث مسلسله الجديد «نقل عام» المقرر انطلاق عرضه خلال أيام على إحدى القنوات الفضائية، ويشاركه البطولة كل من سوسن بدر، سميحة أيوب، دينا، أحمد بدير، مريهان حسين، هاجر الشرنوبي، محسن محيي الدين، إيمان أيوب، عابد عناني، ونهلة سلامة، تأليف ورشة من المؤلفين، وإخراج عادل أديب.