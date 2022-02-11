مطور عقاري: المبادرات الحكومية تدفع القطاع الخاص لطرح أفكار سكنية جديدة

قال المهندس مصطفى الجلاد عضو مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، إن قطاع التطوير العقاري لن يتأثر من قريب أو من بعيد وخاصة القطاع الخاص والشركات والمطورين العقاريين بأي تأثير سلبي، مؤكدا أن الطروحات الحكومية الجديدة بفائدة 3%؜ متناقصة سنويا على مدار 30 سنة تصب في صالح السوق العقارية بشكل عام.

وأضاف «الجلاد» في تصريحات لـ«الوطن»، أن المبادرات الحكومية وطرح شقق جديدة في السوق العقارية دعت القطاع الخاص لابتكار أفكار جديدة تناسب فئات محدودي ومتوسطي الدخل منها تنفيذ مشروعات عقارية من هذا القبيل وتنفيذ ميني أو مايكرو كمبوند وزيادة الإقبال على شراء هذا النوع من قبل الشرائح العريضة في المجتمع من متوسطي الدخول وإتاحة الفرصة أمام الجميع.

العاصمة الإدارية مشروع عملاق

وأضاف أن مدن الجيل الرابع وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة أعادت الروح للاستثمار العقاري من جديد، وساهمت بشكل كبير في زيادة معدلات الاستثمار في مصر وجذب الاستثمار الخارجي لمصر، مؤكدا أن العاصمة الإدارية مشروع عملاق وأعاد كتابة شهادة ميلاد الانتعاشة للقطاع العقاري مرة أخرى خاصة في ظل التحديات التي تواجه العالم كله.

‏وتابع الجلاد أن السوق العقارية شهدت انتعاشة قوية مع بداية العام الجديد نتيجة استقرار الأوضاع الاقتصادية إلى حد كبير وامتصاص الآثار السلبية الناتجة عن فيروس كورونا، مشيرا إلى تحرك السوق وعودة الطلب الحقيقي على العقار خلال الفترة القادمة.

القطاع العقاري يحتاج لمساندة الدولة

وطالب عضو شعبة الاستثمار العقاري وزارة الإسكان طرح مساحات مناسبة من الأراضي للشركات العقاريه فإلى جانب قيام هيئة المجتمعات العمرانية بطرح أراض بمساحات كبيرة تصل إلى 100 فدان و200 فدان لكبار المطورين يتم طرح مساحات 5 أفدنة للشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تمثل 80% من السوق حيث إن القطاع العقاري يحتاج لمساندة الدولة وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل 80% من المنتج العقاري المطروح بالسوق والتي يتوجه إليها العملاء للشراء.