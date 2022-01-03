خبير: 2021 عام الإنجازات في السوق العقاري بمصر بسبب المشروعات القومية

قال المهندس عبد الرحمن طارق، الخبير العقاري، إنَّ العام الماضي 2021 شهد اهتمام عقاري كبير، وكذلك حقق السوق العقاري نجاحات كبيرة للغاية، خاصة في المدن الجديدة التي شهدت جذب كبير نحو الاستثمار في العقارات.

طارق: عام 2021 شهد قمة تألق ونجاح سوق العقارات في مصر

وأضاف «طارق»، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن هناك نجاحا كبيرا في الاستثمار بالقطاع العقاري، خاصة أنه تربع على عرش المشروعات العملاقة، ليصبح في قمة الهرم خلال 2021، العام الأقوى من حيث المشروعات العقارية على مدار عدة سنوات، خاصة أن العاصمة الإدارية الجديدة تعتبر أهم هذه المشروعات.

كما أشار إلى أنَّ القطاع العقاري في مصر يحتوي على الكثير من الفرص من مشروعات ذات عائد مرتفع وأهمية كبرى، ستساهم بشكل كبير في تسويق العقارات وتصديرها، ليكون هناك استثمارا أجنبيا في هذا القطاع.

وأوضح أن مصر تعتبر الاستثمار في القطاع العقاري هو الأمثل خلال الـ20 عاما المقبلة، خاصة أن القطاع آمن بشكل كبير في مصر، ويجب أن يتم طرح معلومات بحجم الإنشاءات لتصديرها والترويج لها، لافتا إلى أنه يتوقع زيادة عدد المبادرات خلال العام الجاري 2022، خاصة في القطاع العقاري لطرح فرص شراء أكثر للعقارات.

كورونا أبرز تحديات القطاع خلال العام الماضي

وأشار إلى أنه كان هناك عددا من التحديات خلال العام الماضي تسببت في تعطيل جزء من الاستثمارات في السوق العقاري لفترة من الوقت، تمثلت في التعامل عن بعد بسبب صعوبة وقلة قرص السفر بسبب فيروس كورونا، لذلك نأمل أن تكون 2022 افضل وأن تنخفض أعداد الإصابات ليكون هناك فرصة لإقامة معارض عقارية.

ولفت إلي أن العقارات هي الاستثمار الأمثل مقارنة بغيرها من القطاعات، فهو استثمار آمن وناجح، خاصة الاستثمار في القطاع الفندقي والتجاري والإداري ثم السكني.