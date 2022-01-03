خبير: السوق العقاري كان الأكثر حظا في 2021 نتيجة الاستقرار

قال المهندس خالد فاروق الخبير العقاري، إن الدولة تتخذ العديد من الإصلاحات والتوسعات في القطاع والسوق العقاري في المدن الجديدة سواء في شمال البلاد أو جنوبها.

وأضاف «فاروق» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن السوق العقاري كان الأكثر حظا في 2021 بسبب الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمنية في الدولة، وهو ما عاد عليها بالازدهار، موضحا أن مشروعات الطرق والكباري الجديدة والمدن الجديدة هي بمثابة سد عال جديد يتم بناؤه مع كل مشروع.

وأشار إلى أن السوق العقاري بدأ في المستشفيات مع فيروس كورونا منذ النصف الثاني من عام 2020، وكذلك ازداد حجم مبيعات المشاريع في 2021، ومن المتوقع أن تزداد أكثر في 2022، كما أن هناك العديد من الشركات الجديدة في مصر دخلت في الاستثمار العقاري وهو ما يعطي فرصة جيدة للتنافس وزيادة المهارات والمستفيد من ذلك هو العملاء.

العاصمة الإدارية الجديدة طفرة في السوق العقاري

ولفت إلي أن العاصمة الإدارية الجديدة قامت بعمل طفرة في السوق العقاري وجعلت المستثمر مطمئن للمنطقة خاصة بعد تنسيق الطرق والمواصلات لها وهو ما ساهم في جعل الكثيرين من اتخاذ قرار الذهاب إلى هناك.

ولفت إلى أن النقل التدريجي لمؤسسات الدولة في العام الحالي سيجعل الكثيرين يتجهون إلى المدن الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة ليكونوا في مكان أقرب للمصالح الحكومية والمنشآت.

زيادة الاستثمارات

وأوضح أنه لم يكن هناك تحديات واجهت السوق العقاري في 2021، خاصة وأن هناك ثبات في معدلات الاقتصاد المصري وزيادة مجالات الاستثمار الأجنبي، ومن المتوقع زيادة الاستثمارات في منطقة شرق القاهرة خلال العام الحالي.

وأشار إلى أن أفضل استثمار للربح في السوق العقاري يكون في الوحدات التجارية، كما أنها تمثل وعاء ادخاري آمن للمواطنين خاصة الأشخاص الذين قاموا بالشراء في الشهور الأولى من العام الماضي، لأن أسعار العقارات ارتفعت بشكل ملحوظ خلال الـ 3 شهور الأخيرة من العام.

وقال إن مبادرات التمويل العقاري ساهمت بشكل كبير في امتلاك الوحدات السكانية بأموال أقل وسهولة في التقديم، ومن المتوقع أن تزداد قيمة المبادرات خلال الفترة المقبلة.