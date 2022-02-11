غرق في بئر عمقها 63 مترا بريف حلب.. فيديو حصري لـ«ريان سوريا»

حصلت «الوطن» على أول فيديو حصري لعملية انتشال جثمان فتى سوري يبلغ من العمر 16 عاما، سقط في بئر عمقها 63 مترا بها مياه يتراوح ارتفاعها بين 14 و20 مترا، قرب مدينة الباب السورية، وأطلق عليه رواد وسائل التواصل الاجتماعي لاحقا اسم «ريان سوريا».

وكان فوج إطفاء حلب بسوريا أعلن إخراج جثمان طفل سوري عمره 16 عاما، سقط في بئر بقرية لوريدا بمنطقة الباب على بعد 40 كيلومترا من مدينة حلب جهة الشرق.

الاستعانة بالغطاس عبدالسلام دباغ لانتشال ريان السوري رغم أزمته الصحية

وظهر في اللقطات المصورة الحصرية التي حصلت «الوطن» عليها، المنقذ الغطاس عبدالسلام دباغ، أحد أشهر الغطاسين، وكان يستعد للنزول إلى البئر، وانتشال الفتى السوري الذي اشتهر خلال الساعات الماضية بـ«ريان سوريا» أو «ريان السوري».

وحسب المعلومات التي نشرها فوج إطفاء حلب، فإن المنقذ الغطاس عبدالسلام دباغ يبلغ من العمر 52 عاما، وجرت الاستعانة به لقلة أعداد الغطاسين في فوج الإطفاء.

كما أن المنقذ ممنوع من الغطس، كونه يعاني من عدة إصابات، وممنوع أيضا من أي عمل مجهد وفق التقارير الطبية منذ 8 سنوات، لارتفاع ضغط عينيه عند الغطس عند هذا المستوى.

وفاة الفتى السوري في البئر تعيد للأذهان مأساة ريان المغربي

ويأتي إطلاق مسمى «ريان سوريا» على الضحية، كون الواقعة تأتي تزامنا مع مأساة الطفل المغربي ريان الذي سقط في بئر عمقها 62 مترا، بينما علق هو عند 32 مترا، واستمر على قيد الحياة، لكنه توفي قبل أن تتمكن فرق الإنقاذ من الوصول له، بحسب المعلومات التي تبينت لاحقا.