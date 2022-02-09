«كلب ريان» الوفي.. شيع جنازته ورابط عند قبره «فيديو»

«كم أنت عظيم يا ريان.. لأجلك حزن البشر والحيوان».. ربما هذا أقل ما يقال، عندما ترى أحد الكلاب مرابطا عند قبر الطفل المغربي ريان، خلال تشييع جنازته، وتبدو علامات الحزن عليه، بحسب فيديو جرى تداوله عبر وسائل الإعلام المغربية.

وتوفى الطفل المغربي ريان، بعد سقوطه في البئر التي يمتلكها والده، إذ علق عند مسافة داخله تبلغ 32 مترا، وظل حيا لأيام، إلى أن جرى إخراج جسده بعد 5 أيام من أعمال الحفر للوصول إليه.

الإعلام المغربي: الكلب كان يربيه ريان وصورته ضربت مثلا في الوفاء

قالت بعض المواقع، إن هذا الكلب الذي كان يرابط عند المقبرة، كلب يربيه ريان، الأمر الذي اعتبر وكأنه حزن من الكلب على صاحبه العزيز الذي فقده، ونوع من الوفاء بين الكلب وصاحبه.

وهزت صورة الكلب المشيعين للجنازة، وكل من رأى الصور المتداولة له، إذ لمس البعض الكلب الذي كان يراقب ما ألم بصاحبه كما كان الجميع يفعل.

وشيع الطفل ريان عصر الاثنين الماضي، في جنازة مهيبة شاركت فيها أعداد كبيرة من شتى أنحاء المغرب، الذي كانوا تقاطروا من مختلف أنحاء المملكة على مدار أيام، تواجد الطفل في البئر.

الحزن يخيم على العالم العربي لوفاة «ريان»

أثارت وفاة الطفل ريان، حالة من الحزن الشديد، سواء داخل المغرب أو خارجها على المستوى العربي والدولي، وتحولت مع وفاته منصات التواصل الاجتماعي، إلى ساحات للعزاء والتعبير عن المشاعر الحزينة لوفاة الطفل الذي لم يتجاوز عمره 5 سنوات.

وكان المتابعون لعملية إنقاذ الطفل ريان، يترقبون بأمل أن يخرج على قيد الحياة، إذ ظلت التصريحات، تؤكد أنه على قيد الحياة، لكن ما أن خرج من البئر، ونقل بسيارة الإسعاف إلى إحدى الطائرات التابعة للدرك الملكي المغربي، حتى أعلنت وفاته.

واليوم، أعلنت السلطات المغربية عزمها جرد الآباء العشوائية، ومنح أصحابها مهلة زمنية لتصحيح أوضاعها، والتهديد بملاحقة المخالفين، وذلك لمنع تكرار مأساة الطفل ريان مرة ثانية.