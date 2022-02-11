«الأزهري»: «سيد قطب كان متناقضا يتهجم على مصر ويطلع بعدها يمدحها»

قال الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية وأحد علماء الأزهر الشريف، إن هناك تناقضا في كتابات سيد قطب فنجد التهجم والتشويه والاستهداف لفكرة الوطن وفي موضع آخر المدح، وهذا بقي في الأجيال التالية له «بيتهجم على مصر وبيطلع تاني يمدح مصر، لأن لديه تناقض وتخبط».

الأزهري: التدين والوطنية وجهان لعملة واحدة لا ينفصلان

وأضاف «الأزهري»، خلال استضافته ببرنامج «الحق المبين»، والذي يقدمه الإعلامي أحمد الدريني، والمذاع على فضائية «DMC»، أن مؤسس تنظيم الجهاد حول فكرة الوطن والعقيدة يرون أن مصر ديار كفر وليس لنا مشاعر تجاهها، وفي مسارات أئمة الهدي في التعامل مع الوطن جعلوا الإسلام والتدين والوطن بجانب واحد، وأكدوا أن التدين والوطنية وجهان لعملة واحدة لا ينفصلان.

وأوضح أن الأجيال المتعاقبة للجماعات المتطرفة لم ولن يبالوا بقضية الوطن كما فعل أسلافهم من قبل، وبدلا من أن يكونوا متدينين وحنفاء ومؤتمنين على وطنهم أصبحوا يكيدون للوطن وينكلون به وأصبحوا سهما في قلب الوطن، «نفس طريقة الخوارج وهم بعينهم إحياء لفكرة الخوارج بكل تقاسيمهم ومنطلقاتهم وأفكارهم».

7 مداخل تعتمد عليها الجماعات المتطرفة لهدم الوطن

وأكد أنه وفي إطار سعيه في معرفة كيفية هدم الأوطان من قبل الجماعات المتطرفة، فقد توصل إلى 7 مداخل تعتمد عليها تلك الجماعات في تنفيذ مرادهم، «جمعت المداخل وفككت وفندت كل واحدة، ثم انطلقت إلى جمع كلام أئمة الهدى والعلم وكيف كانت نظرة علماء الإسلام وجمعت كلام المحدثين والمفسرين والفقهاء والمؤرخين والأدباء والفلاسفة والحكماء حول فكرة الوطن».