مصرع ربة منزل صعقا بالكهرباء داخل منزلها في بني سويف

لقيت ربة منزل تبلغ من العمر 30 عامًا، مصرعها، بسبب صعق كهربائي، داخل منزلها بعزبة المراكبية التابعة لقرية أم الجنازير بمركز ببا جنوب محافظة بني سويف، اليوم الجمعة، ونقلتها سيارة الإسعاف جثة هامدة إلى مشرحة مستشفى ببا المركزي تحت تصرف الشرطة وجهات التحقيق.

وفاة ربة منزل صعقا بالكهرباء داخل منزلها

وتلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بوفاة سيدة في نهاية العقد الثالث من العمر، بسبب صعق كهربائي، داخل منزلها، ووجه بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى ببا المركزي

وبالانتقال والفحص، تبين وفاة «هبة م. ق. س»، 30 عامًا، بسبب إصابتها بصعق كهربائي، دون تحديد تفاصيل إصابتها التي لحقت بها داخل منزلها بعزبة المراكبية التابعة لقرية أم الجنازير بمركز ببا، ونقلت سيارة الإسعاف الجثة إلى مشرحة مستشفى ببا المركزي.

وجرى إيداع الجثة مشرحة مستشفى ببا المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، وجرى اتخاذ الإجراءات الادارية والقانونية بشأن الواقعة، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة، التي طلبت استدعاء مفتش الصحة المختص لتوقيع الكشف الطبي لبيان وجود شبهة جنائية في الحادث من عدمه.