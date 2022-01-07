إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بزراعي بني سويف الواسطى

أصيب 3 أشخاص اليوم الجمعة، بكدمات وسحجات واشتباه كسور، إثر حادث انقلاب سيارة أجرة ميكروباص أمام قرية الشيخ عبد الله بالطريق الزراعي الواسطى بني سويف، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى ناصر العام لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

بلاغ بحادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق بني سويف الزراعي

تلقى اللواء طارق مشهور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة أجرة ميكروباص بالطريق الزراعي بمركز ناصر أمام قرية الشيخ عبد الله بدائرة مركز ناصر، والذي وجه بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة وإخطار مرفق الإسعاف لنقل المصابين إلى اقرب مستشفى.

3 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى ناصر العام

ودفع مرفق إسعاف بني سويف بـ3 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، لنقل المصابين إلى مستشفى ناصر العام لتلقي العلاج والإسعافات الأولية تحت إشراف الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة.

أسماء المصابين في حادث انقلاب ميكروباص بزراعي بني سويف

وتبين أن الحادث أسفر عن 3 مصابين وهم: «محمد مصطفي طه، 46 سنة، مهندس، مقيم مركز ناصر، مصابا باشتباه كسر بالساق الأيمن مع كدمات وسحجات بالجسم، وشيماء حسن محمود، 29 سنة، مقيمة مغاغة بمحافظة المنيا، ربة منزل، مصابة بكدمات وسحجات بالجسم، وشريف جمال الدين عبد الله، 45 سنة، سائق مقيم مركز الواسطى، مصابا باشتباه ما بعد الارتجاج»، وجرى تحرير محضر بالحادث وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.